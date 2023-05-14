T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , Karayolları Genel Müdürlüğü İleDavalılar, Burhan Erkartal ve Mehmet Orhan Erkartalarasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1)Davanın Esas Nosu: 2023/330 Esas

2)Davalılar: Davalılar, Burhan Erkartal ve Mehmet Orhan Erkartal

3)Kamulaştırmayı yapan idare: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

4)Dava konusu yer: Dava konusu İstanbul ili Arnavutköyilçesi Ömerli köyü 305 ada 19 parsel, 305 ada 20 parsel, 227 ada 18 parsel, 202 ada 39 parsel sayılı taşınmazlar hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının Karayolları Genel Müdürlüğünün almış olduğu 19/08/2016 tarih 2016-192 sayılı kamu yararı kararına göre kamulaştırılmasına karar alındığı27/04/2023 tarihinde Mahkememize 2023/330 Esas sayılı dava dosyası ile dava konusu taşınmazın kamulaştırılması davası açılmıştır.

5)Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

6)Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

7)30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

9)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi’ne) yatırılacaktır.

10)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 28/04/2023

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