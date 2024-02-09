T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2023/181 ESAS



Davacı, GURBET ÖRENLER ileDavalı, MAHMUT KOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)), Nafaka (Yardım Nafakası) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığından, mahkememiz 17/01/2024 tarihli duruşmasında alınan ara karar uyarınca davalıya dava dilekçesi, Sosyal İnceleme Raporu ve ön inceleme gün ve saatininilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-DAVA DİLEKEÇESİNDE ÖZETLE : Davacı Gurbet Örenler 13/03/2023 tarihli dilekçesi ile velayeti kendisinde olan 48******58 TC kimlik nolu Eda Koç'un velayetinin kendisinde olduğunun tespiti ile velayetin kendisine verilmesini, dava tarihinden başlamak üzere ayda 3.000,00TL tedbir nafakasını ve kararın kesinleşmesi ile birlikte iş bu nafakanın iştirak nafakası olarak devamına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini dava etmiştir.

İş bu dava dilekçesine karşı HMK122.maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaların tümünün inkar edilmiş sayılacağınız, HMK. 121 ve 129 mad. gr. delilleriniz ile başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını mahkememiz veznesine 2 haftalık kesin süre içinde yatırmanız, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

2-SOSYAL İNCELEME RAPORUNDA ÖZETLE: Gaziosmanpaşa Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüğünün 13/07/2023 tarihli sosyal inceleme raporunda: Davacı anne ve davaya konu çocuk ile yapılan görüşmelere ek olarak davacı annenin yaşam koşullarına yapılan inceleme de göz önünde bulundurularak tarafların yaklaşık 7 senedir ayrı yaşadıkları, bu süreç boyunca çocuğun davacı anne yanında yaşadığı, davalı baba ve çocuk arasında düzenli ve sağlıklı bir şekilde görüşme veya konuşma sağlanamadığı anlaşılmış, davacı annenin davaya konu çocuğun velayet sorumluluğunu talep ettiği, bu hususta yeterli motivasyon ve isteğe sahip olduğu, çocuğun yararına davranış gösterdiği, yaşam koşullarınında bu anlamda elverişli olduğu, eşi Yüksel Bey ve ailesinden de bu konuda yeterli desteği aldığı görülmüş olup davaya konu çocuk Eda Koç'un velayet sorumluluğunun davacı anne Gurbet Örenler'e bırakılmasının çocuğun yüksek yararına olacağı, davalı baba Mahmut Koç ile herhangi bir görüşme sağlanamaması nedeniyle ise şahsi ilişki konusunda kanaat bildirmenin sağlıklı olmayacağı kanaati oluşmuştur.

3-ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜN VE SAATİ: 15/05/2024 GÜNÜ, SAAT: 09:50'ye bırakılmasına karar verilmiş olup iş bu ilanın davalı Mahmut Koç'a ilanen tebliğine, tebliğin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılması İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/02/2024

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