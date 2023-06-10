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T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 00:00

Sayı :2022/900 Esas 02/06/2023

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Keberli Mah./Köy, Cilt No: 35, Hane No: 2’de nüfusa kayıtlı, Selami oğlu Sıdıka’dan 09/06/1989’de Suruç’da doğma OSMAN SABRİ OLCAY’ın gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, Selami oğlu OSMAN SABRİ OLCAY’ı bilen, tanıyan ve nerede olduğu bilen kişilerin 6 aylık süre içerisinde Mahkememize bilgi vermeleri ve adresini bildirmeleri hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01843491 

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#ILN01843491#İlangovtr