T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Keberli Mah./Köy, Cilt No: 35, Hane No: 2’de nüfusa kayıtlı, Selami oğlu Sıdıka’dan 09/06/1989’de Suruç’da doğma OSMAN SABRİ OLCAY’ın gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, Selami oğlu OSMAN SABRİ OLCAY’ı bilen, tanıyan ve nerede olduğu bilen kişilerin 6 aylık süre içerisinde Mahkememize bilgi vermeleri ve adresini bildirmeleri hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01843491