T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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DAVALILAR : 1- KAMİL BİRİMOĞLU Budak Mah Hasırcı Sami Bey Cad No:1/5Şehitkamil/ GAZİANTEP
2- ALİ KUMARKİ Karagöz Mah. Bedesten Sk. No:5 D:1 Şehitkamil/ GAZİANTEP
3- BAHAR BAŞAR Batıkent Mah. 09075 Nolu Cad No. 29 Kat. 6 D. 11 Şehitkamil/ GAZİANTEP
4- BİRSEL ORAK Mahmutlar Mh. Barbaros Cad. Aydın Sk. No:28 D:46 Ankyra Resdence Alanya Alanya/ ANTALYA
5- BÜLENT BİRİMOĞLU Binevler Mah. 81050. Sk. 5/2 Şahinbey/ GAZİANTEP
6- CANAN ORAK ÖZDUYĞU Tosmur Mah. 22102 Sk. Nimkar 2 Sitesi B-Blok N:2B/14 Alanya/ ANTALYA
7- DERYA YILMAZ Yeditepe Mah 43 Sok No:48 Hidayet Apt D:9 27060 Şahinbey/ GAZİANTEP
8- EMİNE PİR
9- EMMUN BİRİMOĞLU , Şehitkamil/ GAZİANTEP
10- ERKİN ORAK SATURNRİNG 28 GARBSEN 30823 ALMANYA
11- HADİCE GİRİŞKEN Karataş Mah. 421 Nolu Sok. Öz Sanayiciler Sitesi B Blok No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP
12- HAKKI BİRİMOĞLU Bedirkent Köyü Karşısı Birimoğlu Taş Ve Mıcır ŞantiyesiŞehitkamil/ GAZİANTEP
13- HAYRİYE KAYA
14- HAYRİYE KÖSELER
15- İBRAHİM ORAK
16- İNCİ DOST
17- MAHMUT ORAK Bağlıca Mah. 1314 Sk. No:4 İç Kapı No:25 Etimesgut/ ANKARA
18- MEHMET KUMARKİ 25 Aralık Mah. 6 Nolu Sk. No:28 Şahinbey/ GAZİANTEP
19- MEHMET TEKİN ORAK İncilipınar Mah.4 Cad. No:11 Şehitkamil/ GAZİANTEP
20- MEHMET ZEKİ BİRİMOĞLU
21- MERAL TOPUZ
22- METİN PİR Atatürk Mah. 1136 Nolu Sok. Bina No:4 Mir Sitesi B Blok Daire No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP
23- MUAZZEZ ORAK Binevler Mah., Şehit Emre Bakırcı Cad. No:8 Uğur Apt. İç Kapı No:5Şahinbey/ GAZİANTEP
24- MUSTAFA BİRİMOĞLU Etlik Mah. Adnan Yüksel Cd. Torosdağı Sk. Atatürk Sitesi No:19 E Blok Daire:14Keçiören/ ANKARA
25- MUSTAFA BİRİMOĞLU İncili Pınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:27 İç Kapı No:6Şehitkamil/ GAZİANTEP
26- MÜRTEL ORAK
27- NEFİSE BİRİMOĞLU
28- NESRİN ÖZBAKIR Karataş Mah. 103433 Nolu Sk. Nişantaşı Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 1 Şahinbey/ GAZİANTEP
29- NİHAL ORAK
30- NURİ BİRİMOĞLU Pancarlı Mahallesi Milli Eğemenlik Caddesi Aslı Apt. No:70/9 Şehitkamil/ GAZİANTEP
31- NURİ KUMARKİ Cabi Mahallesinacar Yahya Sokak No-5 Şehitkamil/ GAZİANTEP
32- OYA ÖĞÜCÜ
33- ÖMER KUMARKİ
34- ÖZLEM BAHAR TOPUZ
35- PERİHAN EVSEN Sarıgüllük Mahallesi Nakıb Ali Cad. No:8 İç Kapı No:8Şehitkamil/ GAZİANTEP
36- RECEP PİR Mücahitler Mah. 52085 Nolu Sok. Beyazgül Apt. No:2 K:5 D:13Şehitkamil/ GAZİANTEP
37- SEMA KÖSE
38- SEVGİ GÖBÜT Alata Mah. Mimar Sinan Cad. No:27/1/4Erdemli/ MERSİN
39- SEVİL BİRİMOĞLU
40- SİBEL DAĞDELEN
41- SÜPEL ÖZÇAY
42- ŞENEL EVYAPAN
43- ŞEYMA ŞAZİYE UYGUR , Şehitkamil/ GAZİANTEP
44- TOLGA ORAK Gazi Mah. Battalbey Cd. No:8 Papatya Gayrimenkul Şehitkamil/ GAZİANTEP
45- VEDA KUTLU
46- YALÇIN BİRİMOĞLU Kaymakam Hasan Tütün Mah. Arif Ağaoğlu Bul No: 76 İç Kapı No: 6 Besni/AdıyamanBesni/ ADIYAMAN
47- YÜKSEL ORAK Batıkent Mah Abdulkadir Aksu Bulvarı No:62/2Şehitkamil/ GAZİANTEP
48- YÜKSEL MEHTAP KOYUNCUOĞLU
49- ZAHİDE BİRİMOĞLU
Davacı TCDD tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce YÜKSEL MEHTAP KOYUNCUOĞLU adına yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 06/02/2024 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde ''Davalı adına kayıtlı taşınmazın davacı İdarece 2942 sayılı Kam. Yas.'nın 4650 say. Kanunla değ.10.Md.Gereğince Kamulaştırma işlemi başlatıldığından 30günlük süre içinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kam.İşlemine karşı idari yargıda iptal-adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği açılacak davada husumeti davacıİdareye yöneltileceği kam.İşlemine dava açtığınız takdirde mahkememize bilgi verilmesi aksi takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği mahkemece tespit edilen bedeli adınıza Gaziantep Vakıflar Bnk.Şb,Müd.'ne yatırılacağı davaya veya değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı bildirmeniz ihtar olunur'' hükmü gereğince dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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