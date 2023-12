İLAN

T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/88 Esas

DAVALILAR : 1- KAMİL BİRİMOĞLU Budak Mah Hasırcı Sami Bey Cad No:1/5Şehitkamil/ GAZİANTEP

2- ALİ KUMARKİ Karagöz Mah. Bedesten Sk. No:5 D:1 Şehitkamil/ GAZİANTEP

3- BAHAR BAŞAR Batıkent Mah. 09075 Nolu Cad No. 29 Kat. 6 D. 11 Şehitkamil/ GAZİANTEP

4- BİRSEL ORAK Mahmutlar Mh. Barbaros Cad. Aydın Sk. No:28 D:46 Ankyra Resdence Alanya Alanya/ ANTALYA

5- BÜLENT BİRİMOĞLU Binevler Mah. 81050. Sk. 5/2 Şahinbey/ GAZİANTEP

6- CANAN ORAK ÖZDUYĞU Tosmur Mah. 22102 Sk. Nimkar 2 Sitesi B-Blok N:2B/14 Alanya/ ANTALYA

7- DERYA YILMAZ Yeditepe Mah 43 Sok No:48 Hidayet Apt D:9 27060 Şahinbey/ GAZİANTEP

8- EMİNE PİR

9- EMMUN BİRİMOĞLU , Şehitkamil/ GAZİANTEP

10- ERKİN ORAK SATURNRİNG 28 GARBSEN 30823 ALMANYA

11- HADİCE GİRİŞKEN Karataş Mah. 421 Nolu Sok. Öz Sanayiciler Sitesi B Blok No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP

12- HAKKI BİRİMOĞLU Bedirkent Köyü Karşısı Birimoğlu Taş Ve Mıcır ŞantiyesiŞehitkamil/ GAZİANTEP

13- HAYRİYE KAYA

14- HAYRİYE KÖSELER

15- İBRAHİM ORAK

16- İNCİ DOST

17- MAHMUT ORAK Bağlıca Mah. 1314 Sk. No:4 İç Kapı No:25 Etimesgut/ ANKARA

18- MEHMET KUMARKİ 25 Aralık Mah. 6 Nolu Sk. No:28 Şahinbey/ GAZİANTEP

19- MEHMET TEKİN ORAK İncilipınar Mah.4 Cad. No:11 Şehitkamil/ GAZİANTEP

20- MEHMET ZEKİ BİRİMOĞLU

21- MERAL TOPUZ

22- METİN PİR Atatürk Mah. 1136 Nolu Sok. Bina No:4 Mir Sitesi B Blok Daire No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP

23- MUAZZEZ ORAK Binevler Mah., Şehit Emre Bakırcı Cad. No:8 Uğur Apt. İç Kapı No:5Şahinbey/ GAZİANTEP

24- MUSTAFA BİRİMOĞLU Etlik Mah. Adnan Yüksel Cd. Torosdağı Sk. Atatürk Sitesi No:19 E Blok Daire:14Keçiören/ ANKARA

25- MUSTAFA BİRİMOĞLU İncili Pınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:27 İç Kapı No:6Şehitkamil/ GAZİANTEP

26- MÜRTEL ORAK

27- NEFİSE BİRİMOĞLU

28- NESRİN ÖZBAKIR Karataş Mah. 103433 Nolu Sk. Nişantaşı Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 1 Şahinbey/ GAZİANTEP

29- NİHAL ORAK

30- NURİ BİRİMOĞLU Pancarlı Mahallesi Milli Eğemenlik Caddesi Aslı Apt. No:70/9 Şehitkamil/ GAZİANTEP

31- NURİ KUMARKİ Cabi Mahallesinacar Yahya Sokak No-5 Şehitkamil/ GAZİANTEP

32- OYA ÖĞÜCÜ

33- ÖMER KUMARKİ

34- ÖZLEM BAHAR TOPUZ

35- PERİHAN EVSEN Sarıgüllük Mahallesi Nakıb Ali Cad. No:8 İç Kapı No:8Şehitkamil/ GAZİANTEP

36- RECEP PİR Mücahitler Mah. 52085 Nolu Sok. Beyazgül Apt. No:2 K:5 D:13Şehitkamil/ GAZİANTEP

37- SEMA KÖSE

38- SEVGİ GÖBÜT Alata Mah. Mimar Sinan Cad. No:27/1/4Erdemli/ MERSİN

39- SEVİL BİRİMOĞLU

40- SİBEL DAĞDELEN

41- SÜPEL ÖZÇAY

42- ŞENEL EVYAPAN

43- ŞEYMA ŞAZİYE UYGUR , Şehitkamil/ GAZİANTEP

44- TOLGA ORAK Gazi Mah. Battalbey Cd. No:8 Papatya Gayrimenkul Şehitkamil/ GAZİANTEP

45- VEDA KUTLU

46- YALÇIN BİRİMOĞLU Kaymakam Hasan Tütün Mah. Arif Ağaoğlu Bul No: 76 İç Kapı No: 6 Besni/AdıyamanBesni/ ADIYAMAN

47- YÜKSEL ORAK Batıkent Mah Abdulkadir Aksu Bulvarı No:62/2Şehitkamil/ GAZİANTEP

48- YÜKSEL MEHTAP KOYUNCUOĞLU

49- ZAHİDE BİRİMOĞLU

Davacı TCDD tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce YÜKSEL MEHTAP KOYUNCUOĞLU adına yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/02/2024 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde ''Davalı adına kayıtlı taşınmazın davacı İdarece 2942 sayılı Kam. Yas.'nın 4650 say. Kanunla değ.10.Md.Gereğince Kamulaştırma işlemi başlatıldığından 30günlük süre içinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kam.İşlemine karşı idari yargıda iptal-adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği açılacak davada husumeti davacıİdareye yöneltileceği kam.İşlemine dava açtığınız takdirde mahkememize bilgi verilmesi aksi takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği mahkemece tespit edilen bedeli adınıza Gaziantep Vakıflar Bnk.Şb,Müd.'ne yatırılacağı davaya veya değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı bildirmeniz ihtar olunur'' hükmü gereğince dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01949335