T.C.

FİNİKE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/478 Esas

DAVALI : HAS BEY ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA NAKLİYAT EĞİTİM VE ÖĞRETİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Finike Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Rücuen Tazminat davasında, mersis adresinize çıkartılan tebligatın iade edilmesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı tarafından ibraz edilen dava dilekçesinde özetle:Davacı Müvekkil İdare’ce4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale ile davalı şirketlerden “personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ”yapılmış olup ; ihale dökümanları ( ihale sözleşmesi, idari şartname ve teknik şartname) içeriğinden ve işin niteliğinden anlaşılacağı üzere ihale konusu iş davalı şirketlerin kendi istihdam ettikleri işçileri eliyle ifa edilmek üzere ihaleye teklif verilmiş ve ihale iş bu koşullarda alındığı, Davalı şirketlerce iş akdi ilişkisi kurularak ihale konusu işte istihdam edilmek suretiyle çalıştırılan işçi İlyas Ceylan (TC NO:10516662210),bu suretle ihale kapsamında davalı şirketler işçisi olarak müvekkil İdare nezdinde çalışmış ve son işveren Finike Altın Portakal Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. iken iş akdinin kendi isteği ile emekliye ayrılmak istemesiyle sona ermesinden dolayı kıdem tazminatının ödenmesi hususunda müvekkil idareye başvurduğu, Dava dışı şirket işçisinin dilekçesindeki talebi dikkate alınarak ve 6552 sayılı Yasa hükümleri gereğince yargılamaya konu edilmeksizin müvekkil idarece hesaplanan 136.194,94 TL kıdem tazminatı ve buna ilişkin 1.041,63 TL yasal DAMGA olmak üzere toplam 137.236,57 TL 05/04/2023 tarihinde müvekkil İdare bütçesinden ödendiği, Davalı şirketler dışında dava dışı Finike Belediyesi ve Finike Altın Portakal Turzm.San. ve Tic. Ltd. Şti’nin dava dışı işçinin çalıştığı döneme tekabül eden sorumluluğu çıkarıldıktan sonra davalı şirketlerin sorumlu olduğu kıdem tazminatı miktarı 71.294,45 TL'nin sorumlulukları oranında davalı şirketlerden rücuen tahsiline, vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olan iş bu dosyada; dava dilekçesine karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122. Maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Cevap dilekçesinde HMK 318. Maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden (2) iki haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02005875