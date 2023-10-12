T.C.

FETHİYE

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/199

Davacı , ŞABAN KOCAOĞLU ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; dava konusu Muğla İli Seydikemer İlçesi Kayadibi Mahallesi Mezgit Mevki 151 Ada 127 parsel sayılı taşınmazın tapuya tescili talep edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmazın ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilamın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/199 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01907208