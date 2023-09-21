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T.C FETHİYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/439

Davacılar Yadigar Gökmen vd. iledavalılar, Ali Gökmen vd. arasında mahkememizde görülmekte olan geçit hakkı kurulması davası nedeniyle; tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Eyüp Karadayı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Muğla ili, Fethiye ilçesi, Kayadibi Mahallesi 111 ada 101, 102 ve 103 parsellerlehine geçit hakkı istemiyle dava açıldığı, yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu doğrultusunda en uygun güzergahın; 111 ada 122, 108, 99, 100, 104,103 ve 102 parsellerin sınırları içerisinde kalan ve toplam 912,04 m2 lik kısımdan oluşan alanınoluştuğu 3 no lu güzergah olaraktespit edildiği ve muhtemel geçit hakkı bedeli olan toplam 204.970,21 TL nin mahkememiz veznesine depo edildiği anlaşılmış olup; dava ve bilirkişi raporuna karşı iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde, dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağı vebilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalılardan Eyüp Karadayı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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