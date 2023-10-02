T.C.

FETHİYE

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2023/86

Davacı , SEZGİN SÖĞÜT ileDavalılar , FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasında; dava konusu Muğla ili, Fethiye ilçesi, Çenger Mah. 181 ada 1 parsel ve 137 ada 5 parsellerde kayıtlı taşınmazların sınırları kadastro kayıtlarındaki mevcut ölçüm ve parsel şekilleriyle miras hisseleri oranıncadavacılar adına kayıt ve tescili talep edilmiş olmakla,Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/86 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

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