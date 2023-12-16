T.C.FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2009/270 Esas

Davacılar , Turgut Sevinç, İbrahim Doğan İle bir kısım davalılar ve dahili davalı Güllü Kabakçı arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Tapu İptali Ve Tescil Davası Nedeniyle;Mainz Başkonsolosluğu'nun 15/03/2023 tarihli yazıları ile Mahkememiz dosyasında dahili davalı Güllü Kabakçı'nın Alman vatandaşı olduğunun tespit edildiği, dahili davalı Güllü Kabakçı'nın bildirilen NEUSTADT/ KOBLEZ/ ALMANYA adresine tebliğ yapılamadığından tebligatın iade geldiği anlaşılmakla; dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ile son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinde özetle; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Çiftlik Köyü, Uzunkır Mevki, Pafta 7 ada 10 parsel 10 da kayıtlı 847 dönümlük araziden bölünen Muğla İli, Fethiye İlçesi, 022D.02c.3cpafta, 274 ada 1 nolu parsel olarak tapuya kayıtlı arazinin 1475 m2 lik bölümünün 21.6.1994 tarihli satış sözleşmesi ile davacılara satılmış ve zilyetliğinin devredildiği, Muğla İli, Fethiye İlçesi, 274 ada 1 nolu parsel olarak tapuya kayıtlı arazinin 1475 m2 lik bölümün davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı asiller adına tescilini gayrimenkulün el değiştirmemesi için dava sonuna kadar ihtiyati tedbir kararı verilmesini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep edildiği anlaşıldığından davalıya "2 hafta içerisinde cevap vermediğiniz takdirde HMK.nun 128 maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur" ayrıca dosyada alınan bilirkişi raporlarına karış davalıya " HMK 281. maddesi gereğince 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur" şeklinde ihtar edildiği ve dosyanın duruşmasının ise 07/02/2024 tarih saat 09:30'da olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

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