T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Makbule Çiftçi Sanan tarafından davalı Alim Şimşek, Ayşe Şimşek, Esra Volkan, Nevzat Şimşek , dahili davalılar Ayşe Yekebaş, Fatmana Gündüz, Ramazan Sönmez, Ülkü Sıdıka Aksu ve Zarife Sönmez arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle;

DavalıÜlkü Sıdıka Aksu'nunkollukça yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletlerinde yaşadığı ancak açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, ön inceleme zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalıya "Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına (10/07/2023 günü saat 09:20) gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz dosyanın işlemden kaldıracağı, sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itirazedemeyeceğiniz, HMK 139 madde uyarınca 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız, gereken açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızİHTAR olunur." şeklinde ihtar edildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01837547