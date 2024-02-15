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T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 00:00

 

T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2023/251,- 252
2024/ 4, - 5, -6, -7,- 10, -11 ,-12, -13 ,-15, -16, -17, -18, -21, -22, -23,- 24,- 25 sayılı dosyalar

TEDAŞ tarafından Feke İlçesi Ortaköy Mahalesi, Musalar Mahallesi, Suphandere Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 18/11/2021 tarih 36-4112 sayılı kamulaştırma kararıyla başlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 08/02/2024 tarihine bırakılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ :ADANA
İLÇESİ :Feke
MAHALLESİ :Ortaköy / Musalar /Suphandere

S.NEsas NoMahalleTaşınmazın Maliki - Davalı veya MirasçısıAdaParselKamulaştırılacak alan m²
(İrtifak-Mülkiyet)		Vasfı
12023/252SuphandereHabis Koca105208300,41Bahçe
22023/251SuphandereMuhterem Özbek105211238,30Bahçe
32024/4MusalarAli Dayanıklı1046445,68 -10,58Bahçe
42024/5MusalarBekir Muğultay1044476,69Tarla
52024/7OrtaköyBilal Dayanıklı10514480,08Bağ
62024/10OrtaköyAhmet Kocaman1057292,94- 24,21Bağ
72024/11OrtaköyCuma Aballı105627,58Bağ
82024/12OrtaköyAhmet Abalı109530,62Bahce
92024/15OrtaköyHüsne Pamuk10411732,76Tarla
102024/16OrtaköyMehmet Kocatürk104129242,50Tarla
112024/17OrtaköyMehmet Kocatürk104130485,48Tarla
122024/18OrtaköySelbi Abalı10413110,58Tarla
132024/21Ortaköyİbrahim Baykara104155169,97Tarla
142024/22OrtaköyBircan Özdemir ve arkadaşları104157180,16Tarla
152024/23OrtaköyFatma Pamuk11121.303,05Kerpiç iki katlı ev , ahır ve bahçe
162024/24OrtaköyMahmut Pamuk1013141.283,68 -33,64Tarla
172024/25OrtaköyMahmut Pamuk1101682018,25Tarla
182024/13OrtaköyRabia Baykara105120564,91 -31,92Tarla
192024/ 6Musalarİshak İşler17747158,99-0,11Tarla

#ilangovtr Basın no ILN01984547

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#ILN01984547#İlangovtr