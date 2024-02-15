T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2023/251,- 252

2024/ 4, - 5, -6, -7,- 10, -11 ,-12, -13 ,-15, -16, -17, -18, -21, -22, -23,- 24,- 25 sayılı dosyalar

TEDAŞ tarafından Feke İlçesi Ortaköy Mahalesi, Musalar Mahallesi, Suphandere Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 18/11/2021 tarih 36-4112 sayılı kamulaştırma kararıyla başlanan kamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 08/02/2024 tarihine bırakılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ :ADANA

İLÇESİ :Feke

MAHALLESİ :Ortaköy / Musalar /Suphandere

S.N Esas No Mahalle Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı Ada Parsel Kamulaştırılacak alan m²

(İrtifak-Mülkiyet) Vasfı 1 2023/252 Suphandere Habis Koca 105 208 300,41 Bahçe 2 2023/251 Suphandere Muhterem Özbek 105 211 238,30 Bahçe 3 2024/4 Musalar Ali Dayanıklı 104 6 445,68 -10,58 Bahçe 4 2024/5 Musalar Bekir Muğultay 104 4 476,69 Tarla 5 2024/7 Ortaköy Bilal Dayanıklı 105 144 80,08 Bağ 6 2024/10 Ortaköy Ahmet Kocaman 105 7 292,94- 24,21 Bağ 7 2024/11 Ortaköy Cuma Aballı 105 6 27,58 Bağ 8 2024/12 Ortaköy Ahmet Abalı 109 5 30,62 Bahce 9 2024/15 Ortaköy Hüsne Pamuk 104 117 32,76 Tarla 10 2024/16 Ortaköy Mehmet Kocatürk 104 129 242,50 Tarla 11 2024/17 Ortaköy Mehmet Kocatürk 104 130 485,48 Tarla 12 2024/18 Ortaköy Selbi Abalı 104 131 10,58 Tarla 13 2024/21 Ortaköy İbrahim Baykara 104 155 169,97 Tarla 14 2024/22 Ortaköy Bircan Özdemir ve arkadaşları 104 157 180,16 Tarla 15 2024/23 Ortaköy Fatma Pamuk 111 2 1.303,05 Kerpiç iki katlı ev , ahır ve bahçe 16 2024/24 Ortaköy Mahmut Pamuk 101 314 1.283,68 -33,64 Tarla 17 2024/25 Ortaköy Mahmut Pamuk 110 168 2018,25 Tarla 18 2024/13 Ortaköy Rabia Baykara 105 120 564,91 -31,92 Tarla 19 2024/ 6 Musalar İshak İşler 177 47 158,99-0,11 Tarla

#ilangovtr Basın no ILN01984547