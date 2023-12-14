T.C. FATSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVALI ASPRA SU ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNE İLANEN TEBLİGAT

Esas No : 2021/306 Karar No:2022/325

Davacı Sultan ÖZEL ile Davalı Aspra Su Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Fer'i Müdahil Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davanın KABULÜNE; davacının, SGK'ya bildirilen hizmet süreleri dışında, 1989 yılında 19, 1990 yılında 240, 1991 yılında 149, 1992 yılında 334, 1993 yılında 306, 1994 yılında 212 gün olmak üzere toplam 1260 gün süreyle, hizmet akdine dayalı olarak davalı işyerinde sigortalı olarak çalıştığının TESPİTİNE, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer emsal mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa bağlanacak beyan ile Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01950169