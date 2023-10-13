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T.C. ESKİŞEHİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ESKİŞEHİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 00:00

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T.C.
ESKİŞEHİR
5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/301 Esas
KARAR NO : 2023/118
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasının müştekisi Fesih ve Türkan kızı, 06/12/2004 doğumlu, Bitlis, Ahlat, Nazik mah/köy nüfusuna kayıtlı BERFİN ATEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve bu karara karşı sanık müdafiinin yapmış olduğu istinaf başvurusuna ilişkin dilekçeler tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve bu karara karşı yapılan istinaf başvuru dilekçelerinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01908214

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#ILN01908214#İlangovtr