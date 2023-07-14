T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, ERENKÖY Mahalle/Köy, 16531 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz arsa niteliğinde ...

Adresi :Erenköy Mh. Çalışkan Sk. No:16 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 250,14 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında bitişik nizam 2 kat (B-2) mesken alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 11:48

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 13288 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz bitişik nizam, ...

Adresi : Yenidoğan Mahallesi 1. Soğuk Demirciler Sok. No:53 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Yüzölçümü : 129,34 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında ayrıntılı planı daha sonra yapılacak alana isabet etmektedir. Ayrıca tapusunda 22.10.2010 tarihli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lehine "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alan sınırları içinde kaymaktadır beyanı mevcuttur.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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