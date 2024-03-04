T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2023/1299

Dava konusu Artvin ili, Ardanuç ilçesi, Tosunlu Köyünde kain 137 ada 2 parsel ile 147 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan ve fen bilirkişisi Temel Tahir Turgut'un 01/12/2023 havale tarihli raporunun ekindeki krokide H harfi ile gösterilen ve tescil harici bırakılan 208,82 m2 yüzölçümlü dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak TMK'nın 713/4 maddesi gereğince;

Bu taşınmaz üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise Dairemize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olarak bu taşınmazın davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil kararı verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994631