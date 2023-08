T.C.

ERGANİ

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/61 Esas KARAR NO : 2022/261 H Ü K Ü M :

1-Her ne kadar sanık Hasan IRKLIATA hakkında askeri ceza kanununun 66/1-a maddesine muhalefet suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, suç tarihinin 12/06/1985 olduğu, dosya kapsamındaki delillerle değerlendirildiğinden olağan zamanaşımı süresinin 8 yıl, olağan üstü zamanaşımı süresinin 12 yıl olduğu, dosya kapsamında suç tarihinden itibaren olağanüstü zaman aşımı süresinin 12/06/1997 tarihinde sona erdiği, bu nedenle olağanüstü zaman aşımı süresi olan 12 yıllık sürenin dolduğu anlaşıldığından kamu davasının 5237 sayılı TCK madde 66/1-e, 67/2, 67/3, 67/4 maddeleri ve 5271 sayılı CMK' nun 223/8 maddesi gereğince dava zaman aşımı süresinin dolması nedeniyleDÜŞÜRÜLMESİNE,

İSTİNAF TALEBİ

İstinaf Eden:SELİM TIRAŞ - Cumhuriyet Savcısı-194746

İstinaf Olunan Karar:Ergani 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/02/2022 gün ve 2018/61 Esas ve 2022/261 Karar sayılı kararı.

Kararın Tebliğ Tarihi:21/03/2022

İstinaf Nedenleri:Sanık hakkında her ne kadar olağanüstü zamanaşımı nedeniyle düşme kararına hükmedilmişse de; firar ve izin tecavüzü suçları mütemadi suç olduklarından firar durumları inkıtaya uğramadığı sürece suç tekemmül etmemiş olup, tekemmül etmediğinden de zamanaşımı şartları oluşmadığı, firar eyleminden sonra ne zaman yakalandığının belirtilmediğinden yakalama emrinin infazı beklenmek yerine düşme kararına hükmedilmesi,

Sonuç ve Talep:Usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinâfen kaldırılması arz olunur.

