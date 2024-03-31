T.C.

ERBAA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi, Erek Mah. Kadıbozu mevkii, 474 ada 49 parsel tapuda arsa olarak kayıtlı olup, 368,42 m2'dir. Erbaa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar planında şehir imar planı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Parsel şehir merkezinin içinde ve üzerinde beş katlı yapı bulunan arsa olduğu gözlemlenmiştir. Belediye idari ve mücavir alan içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut alanı olarak planlanmıştır. İmar uygulaması görmüş imar parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlandığı ve ulaşım kolay bir şekilde yapılmaktadır. İlçe merkezine (Belediye meydanına) kuş uçuşu yaklaşık 1020 m. uzaklıktadır. Parsel üzerinde 5 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Binanın 1 bodrum + 1 zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olup inşaata esas toplam alanı 1.120,00 m2'dir. Yapı betonarme sistem ile imal edilmiştir. Bina kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Pencerelerin bir kısmı PVC plastik doğramadan ısı camlı, bir kısmı ahşap doramadan imal edilmiştir. Binada 6 mesken ve 2 dükkan mevcuttur. Her mesken 2 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 wc + 1 banyo + 1 kiler + 1 antre + 2 balkondan oluşmaktadır. Mesken kapıları bir kısmı çelik kapı, bir kısmı ahşap doğramadan imal edilmiştir. Mesken iç kapıları ahşap doğramadan imal edilmiştir. Oda duvarları sıvalı ve boyalıdır. Islak zeminler seramik, diğer bölümler marley kaplıdır. Yapıda bulunan mesken içlerine gereken bakım yapılmamış olup meskenlerde ikame edilebilmesi için tadilat gerekmektedir. Çatısı marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. ısıtma sistemi sadece bir meskende doğalgaz ile çalışan kombi sistem ile olup mutfak doğalgazı mevcuttur. Diğer meskenlerde ısıtma sistemi sobadır. Binanın doğalgaz ana kolon hattı çekilmiş durumdadır. Isı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Yapı yaklaşık 25-30 yıllıktır. Parsel üzerinde 2 adet ceviz, 1'er adet erik, elma ve zeytin ağacı bulunmaktadır.

Kıymeti : 10.967.040,00 TL KDV Oranı : %20 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02012032