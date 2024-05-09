T.C.

EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

2023/479 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/479 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, VEYSEL Mahalle/Köy, Adatepe Mevkii, 911 Parsel, Dosyada kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde yapı ve müştemilat olmadığı parsel kenar bölgesi kısmında derin sulama kuyu sistemi olduğu görülmüştür. Toprak yapısı toprağı orta bünyeli, organik maddece iyi, taşsız, derin kuyu vasıtasıyla sulanabilen sulu tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak kısmi düz ve düze yakın eğimli (%0-2) ve kısmi olarak hafif eğimli (%2-6) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Pınarbaşı Deresine 430 metre, Veysel Köyü merkezine 1.3 km, Afyonkarahisar-Ankara anayoluna 11.12 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 22.10 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz kaydında Afyonkarahisar Kadastro Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 7280 yevmiye numaralı "Parsel Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planı bulunmaması halinde 5403 sayıılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanı bulunmakta olup, bu beyan tescil işlemi sırasında terkin edilmeyecektir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Veysel Köyü

Yüzölçümü : 47.600 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.712.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Afyonkarahisar Kadastro 22/06/2023 tarih ve 7280 yevmiye sayılı Emirdağ Ovası Koruma alanı beyanı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:03- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 10:03- Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:03

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(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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