T.C.

ELMADAĞİCRA DAİRESİNDEN

Dosya no: 2021/1321 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

Borçlu Cüneyt Erkmen'e müdürlüğümüz dosyasından düzenlenen Gayrimenkul Satış İlanı tebliği yapılamamış olup, Satış ilanının Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri uyarınca borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ALACAKLI : MEHMET AKBIYIK, 15535043668TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Emrullah Manav

İsmet Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Ün Sokak No:2/4 Elmadağ / ANKARA

BORÇLU : CÜNEYT ERKMEN, 44758469726TC Nolu,

BORÇ MİKTARI : 100.000,00 TL.(Harç ve masraflar hariç)

Borçlu adına kayıtlıAnkara ili, Elmadağ ilçesi, Hasanoğlan-Şehitlik M. 1813 ada 335 parselde kayıtlı Bağ Yeri nitelikli taşınmaz Birinci artırma 03/010/2023 -10.04, ikinci artırma 07/11/2023- 10.04 tarihinde açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Satışa ilişkin detaylı bilgiler 13/07/2023 tarihli SONSÖZ Gazetesinin 5. Sayfasında ilan edilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan borçlu CÜNEYT ERKMEN'e iş bu SATIŞ İLANIN ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanen tebligat satış ilanının ülke çapında yayınlanan gazetelerden birinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Dosyamızdan düzenlenen satış ilanı borçlu Cüneyt Erkmen'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01883017