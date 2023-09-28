T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/357

KARAR NO : 2023/190

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının 18.11.2019 tarih 2019/6262 Soruşturma 2019/1642 Esas 2019/1470 İddianame ile sanık Durdu Mehmet BOZKURT hakkında Hakaret, Basit Tehdit, Silahla Kasten Yaralama suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Sanık Durdu Mehmet BOZKURT mahkememizce yapılan yargılama sonrası verilen20.06.2023 tarihli, 2022/357 Esas, 2023/190 Karar sayılı kararı ile Hakaret ve Tehdit suçundan Hüküm Verilmesine Yer Olmadığına, Kasten Yaralama suçu yönünden Mahkumiyet karar verildiği görülmüştür. Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Osman ve Gönül oğlu, 02.04.1993 Ekinözü doğumlu Durdu Mehmet BOZKURT'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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