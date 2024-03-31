T.C.

DOĞUBAYAZIT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26/01/2024

Sayı : 2023/124 Esas

Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Ahmedi Hani Mahallesinde bulunan 1 ada 1 parsel, 2 ada 1parsel ile sayılı taşınmaz Celal Alkan tarafından 20 yıldan çok daha uzun süredir malik sıfatıyla kullanıldığını, söz konusu taşınmaz üzerindeki ait zilyetlik kesintiye uğramadan çok uzun süredir devam ettiğini, dava konusu taşınmazın malikinin Celal Alkan olduğu tüm mahalle sakinleri tarafından bilinmediğini Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayalı olarak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinin birinci fıkrasına dayalı tapu kütüğünde kayıtlı olmayan taşınmazın tescili istemine ilişkin olduğunu, dava konusu taşınmazın, ilk olarak Celal Alkan'ın Salih alkan tarafından kullanılmış, ondan Celal Alkan'a devren intikal ettiğini, dava konusu taşınmazları müvekkilden önce Salih Alkan 30 yılı aşkın süre ile kullanmış olup, bu taşınmazlar 1996 yılından bu yana Celal Alkan tarafından kullanılmadığını, müvekkil dava konusu taşınmazı 27 yıldan beri bilfiil, kesintisiz ve aralıksız bugüne kadar kullanmaya devam ettiğini, dava konusu taşınmaz, müvekkilin Celal Alkan döneminde hayvanları sulama ve barındırma alanı olarak kullandığını arazinin hemen alt kısmında yine müvekkilin ailesine ait tarla ve çayır bulunduğunu mevsim koşullarının değişkenlik göstermesi, kuraklık oluşması ve bölgede su ihtiyacının artması nedeniyle arazi üzerine su sondajları yapıldığını, su imkanı elde edilmesi ile birlikte arazi Celal Alkan tarafından ağaçlandırıldığını, bir kısmının ise ticari faaliyet için kullanıldığını. Celal Alkan döneminde arazi üzerine çeşitli yapılar inşa edilmiş, bu yapılarda zaman zaman tadilat ve değişiklikler yapılarak, söz konusu yapılar en son 2008 yılındaki haliyle bugüne kadar korunduğunu, dava konusu taşınmaz üzerine hiçbir kişi veya kurum ile mülkiyet çekişmesi yoktur ve bugüne kadar olmadığını gerek Celal alkan, gerekse ondan önce Salih Alkan bu taşınmazı ve üzerine inşa ettikleri yapıları tamamen malik sıfatıyla, ihtilafsız ve kesintisiz bir şekilde kullandıklarını Celal Alkan ve ondan önce Salih Alkan bugüne kadar taşınmazı bilfiil imar ve ihya ettikleri ve Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi, Ahmedi Hani Mahallesi mevkiinde kain 1 ada 1 parsel ve 2 ada 1 parsel nolu taşınmazların, 20 yılı aşkın çekişmesiz ve kesintisiz malik sıfatıyla zilyetliği nedeniyle; olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayalı olarak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, müvekkil CELAL ALKAN adına TAPUYA TESPİT VE TESCİLİNİN istendiği hususlarında dava açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiaları ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazların davacı adına tescil edileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02011132