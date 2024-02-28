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T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/857 Esas

19/09/2023

Aşağıda açık kimliği bulunan ve 05/09/2006 tarihinden beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023

GAİP

TCKİMLİK NO: 39172181002

ADI SOYADI : RECAİ GİDİCİ

BABA ADI : MEHMET HANİFİ

ANA ADI : ZÜBEYDE

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1988

DOĞUM YERİ : SİLVAN

İKAMETGAH ADRESİ : Fatih Mah. 138. Sk. No:8 İç Kapı No:4 Bağlar / DİYARBAKIR

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