T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak Toplam

İrtifak Alanı Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Akçaköy 0 330 2022/478 Ahmet oğlu. Ali Sağlam 1.682,45 m² 1,61 m² " " " " " " Nuri kızı. Beyhan Acar " " " " " " " " Nuri oğlu. Demir Kırman " " " " " " " " Ahmet oğlu. İbrahim Sağlam " " " " " " " " Nuri oğlu. Mustafa Kırman " " " " " " " " Ahmet kızı. Nefise Gürdal " " " " " " " " Ahmet oğlu. Özmen Sağlam " " " " " " " " Ahmet kızı. Serap Ergün " " " " " " " " Ahmet oğlu. Soner Sağlam " " " " " " " " Cemal oğlu. Nuri Kırman " " 2 " " Akçaköy " 520 2022/490 Mehmet oğlu. Mustafa Cengiz 1.476,74 m² 3,96 m² 3 " " Akçaköy " 849 2022/492 Mehmet oğlu. Süleyman Sağlam 524,05 m² 0 m² 4 " " Akçaköy " 510 2022/494 Şükrü oğlu. Cevdet Karaaslan 2.026,91 m² 39,97 m² " " " " " Nuri kızı. Sema Koçyiğit " " " " " " " " İlhan oğlu. Serhat Gökhan Sağlam " " " " " " " " Nuri oğlu. Veysel Karaaslan " " " " " " " " Nuri kızı. Yadigar Sağlam " " " " " " " " İlhan kızı. Yıldız Karaaslan " " " " " 0 " " Mehmet kızı. Fadime Karaaslan " " 5 " " Karabedir 0 121 2022/496 Raşit oğlu. Bayramali Kirazlı 87,95 m² 0 m²

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