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T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 00:00

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T.C.
DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

sİLİLÇEKÖY/MAH.ADAPARSELESAS NOMALİK Kamulaştırılacak
Toplam
İrtifak Alanı		Kamulaştırılacak
Toplam
Mülkiyet Alanı
1AfyonDinarAkgün01452022/467Sadettin kızı, Ayşe Yılmaz 1.322,87 m20 m2
 Sadettin oğlu, Erol Yılmaz 
 Seydi Ahmet oğlu,Habip Yılmaz 
 Sadettin oğlu,Halis Yılmaz 
 Seydi Ahmet oğlu,Selda Kırman 
 Seydi Ahmet oğlu,Serkan Yılmaz 
 Mevlüt kızı,Emine Yılmaz 
 Sadettin oğlu,Kemal Yılmaz 
2AfyonDinarÇobansaray02732022/457Ali oğlu,Aydın Ceylan 574,59 m24,32 m2
 Mevlüt kızı,Aysel Gülbeyaz 
 Ramazan kızı,Azize Mercan 
  Ramazan oğlu,Bayram Ceylan 
 Şerif kızı,Dilek Başoğlu 
 Ramazan kızı,Döndü Yıldız 
  Hilmi kızı,Gülzade Ceylan 
 Şerif kızı,Hülya Gülbeyaz 
 Ramazan kızı,Mehmet Ceylan 
 Ramazan oğlu,Mevlüt Ceylan 
 Şerif oğlu,Murat Ceylan 
 Ramazan kızı,Nazmiye Türk 
 Şerif kızı,Nermin Ceylan 
 Ali oğlu,Savaş Ceylan 
 Mehmet oğlu,Seher Ceylan 
 Ali kızı,Serap Yılmaz 
 Ali kızı,Sevgi Gülbeyaz 
 Ali kızı,Sevim Savran 
 Şerif kızı,Songül Cengiz 
 Mevlüt kızı,Şadiye Başoğlu 
 Ali oğlu,Şinasi Ceylan 
 Mevlüt kızı,Vesile Başoğlu 
 Ramazan kızı,Vesile Bekle 
 Ramazan oğlu,Mevlüt Ceylan 
 Halit kızı,Nuran Ceylan 

 

#ilangovtr Basın no ILN01870429

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#ILN01870429#İlangovtr