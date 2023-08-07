T.C.

DİNAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

s İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak

Toplam

İrtifak Alanı Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Akgün 0 145 2022/467 Sadettin kızı, Ayşe Yılmaz 1.322,87 m2 0 m2 “ “ “ “ “ “ Sadettin oğlu, Erol Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Seydi Ahmet oğlu,Habip Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Sadettin oğlu,Halis Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Seydi Ahmet oğlu,Selda Kırman “ “ “ “ “ “ “ “ Seydi Ahmet oğlu,Serkan Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Mevlüt kızı,Emine Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Sadettin oğlu,Kemal Yılmaz “ “ 2 Afyon Dinar Çobansaray 0 273 2022/457 Ali oğlu,Aydın Ceylan 574,59 m2 4,32 m2 “ “ “ “ “ “ Mevlüt kızı,Aysel Gülbeyaz “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan kızı,Azize Mercan “ “ “ “ “ “ “ Ramazan oğlu,Bayram Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Şerif kızı,Dilek Başoğlu “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan kızı,Döndü Yıldız “ “ “ “ “ “ “ Hilmi kızı,Gülzade Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Şerif kızı,Hülya Gülbeyaz “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan kızı,Mehmet Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan oğlu,Mevlüt Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Şerif oğlu,Murat Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan kızı,Nazmiye Türk “ “ “ “ “ “ “ “ Şerif kızı,Nermin Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Ali oğlu,Savaş Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Mehmet oğlu,Seher Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Ali kızı,Serap Yılmaz “ “ “ “ “ “ “ “ Ali kızı,Sevgi Gülbeyaz “ “ “ “ “ “ “ “ Ali kızı,Sevim Savran “ “ “ “ “ “ “ “ Şerif kızı,Songül Cengiz “ “ “ “ “ “ “ “ Mevlüt kızı,Şadiye Başoğlu “ “ “ “ “ “ “ “ Ali oğlu,Şinasi Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Mevlüt kızı,Vesile Başoğlu “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan kızı,Vesile Bekle “ “ “ “ “ “ “ “ Ramazan oğlu,Mevlüt Ceylan “ “ “ “ “ “ “ “ Halit kızı,Nuran Ceylan “ “

#ilangovtr Basın no ILN01870429