T.C. DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/759 Esas

SayınKAREN LOUİSE GÜVENİR

DavacıERGUN GÜVENİR ileDavalıKAREN LOUİSE GÜVENİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı Ergun GÜVENİR tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü 23/01/2024 günü saat: 09:00'da olup; Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliginden itibaren HMK.nun 317/2. Maddesi uyarıca, 2 haftalık KESİN süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceginiz, yine bu süre içerisinde HMK.nun 318/1. maddesi uyarınca tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili oldugunu da belirterek bildirmek; elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve baska yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini saglayan bilgilere dilekçenizde yer vermek, zorunda oldugunuz HMK'nın 317, 318 ve 319. 139. maddeleri uyarınca davalı Karen Louise GÜVENİR duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptının ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01934463