T.C.

DENİZLİ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/411-420 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

DavacıDENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizin;

1)2023/411 Esas sayılı dosyasından davalı HASAN ÇAKIR aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 98 parselde 3.264,38 m2'lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği ,

2)2023/420 Esas sayılı dosyasından davalılar, ELİF ASLAN, NİHAL ALKAN aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş mahallesi, 449 ada, 197 parselede (eski : 946 parsel) 31.300,00 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yöneltmesi gerektiği, davalılarınyukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01982553