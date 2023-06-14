T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1)2023/116 Esas sayılı dosyasından davalı CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 237 ada 23 parselde1.658,93 m2'lik kısmında ve ek olarak 24.232,49 m2'lik kısmında,

2)2023/117 Esas sayılı dosyasından davalı ALİ KUŞ aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi 237 ada 20 parselde 4.725,28 m2'lik kısmında ve ek olarak 5.672,70 m2'lik kısmında,

3)2023/118 Esas sayılı dosyasından davalılar HÜSEYİN UYSAL, İBRAHİM DEMİRLENK ve MERYEM KEYSAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi 254 ada 15 parselde 13.105,84 m2'lik kısmında ve ek olarak 15.223,75 m2'lik kısmında,

4)2023/119 Esas sayılı dosyasından davalılar TANER ERTÜRK ve ZEYNEP SÜZÜK aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Çeltikçi mahallesi 261 parselde 37.819,84 m2'lik kısmında ve ek olarak 2.509,73 m2'lik kısmında,

5)2023/120 Esas sayılı dosyasından davalı ZEHRA GÜLEÇ aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla mahallesi 237 ada 28 parselde 8.124,80 m2'lik kısmında,

6)2023/121 Esas sayılı dosyasından davalılar ADEM YILMAZ, ÇETİN ALİ YILMAZ, EMİNE SARIOĞLU, ERDOĞAN YILMAZ, GANİME AYDIN, GÜLİZAR BIYIKOĞLU, HATİCE ÇALIŞKAN, HÜSEYİN ÇETİN, İLKAY DOKUZ, MEHMET ÇETİN, MELEK ÇİLOĞLU, MELİHA COŞKUN, MUSTAFA ÇETİN, NAİLE YALÇIN, NURİYE ÇETİN ve RAHİME YILMAZ aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Üzerlik Mahallesi217 parselde126.464,09 m2'lik kısmında ve ek olarak 28.068,91 m2'lik kısmında,

7)2023/122 Esas sayılı dosyasından davalı YILDIZ GÜN aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla Mahallesi233 ada 31 parselde 7.016,93 m2'lik kısmında ve ek olarak 10.532,82 m2'lik kısmında,

8)2023/123 Esas sayılı dosyasından davalılar AYNUR BOZKAYA, ESMA ÖZCAN, FADİM BOZKAYA, HULUSİ ÇOBAN ve ŞEVKET ÇOBAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesi 159 parselde 8.174,30 m2'lik kısmında ve ek olarak 807,30 m2'lik kısmında,

9)2023/124 Esas sayılı dosyasından davalı YILMAZ BAŞARAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Yeşilyayla mahallesi 237 ada 9 parselde 17.180,99 m2'lik kısmında ve ek olarak 11.504,46 m2'lik kısmında;

Kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davaların ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliklerinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu, Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.26/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01845298