T.C.

DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/118 + 120 + 122 + 126 + 132 + 140 +142 + 144 + 146 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/118 Esas sayılı dosyasından davalılar FATMA YAVAŞ, HATİCE DÜNDAR, NURSEL DÜNDAR, SALİH TURA aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi 233 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın 13.092,14 m²lik kısmında,

2023/120 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE ÇEVİK aleyhineDenizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 32 parsel sayılı taşınmazın72,99 m² lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile de 3.400,22 m²lik kısmında,

2023/122 Esas sayılı dosyasından davalı İBRAHİM SERT aleyhineDenizli İli, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi 544 parsel sayılı taşınmazın 1177,55 m²lik kısmında,

2023/126 Esas sayılı dosyasından davalılar GÜLNAZ ÇOLAK, SAFFET ŞAHİN, SOLMAZ GÜN, YILMAZ ŞAHİN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi 233 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 5063,49 m²lik kısmında,

2023/132 Esas sayılı dosyasından davalı SELEHATTİN DİNÇER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 249 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın4.552,63 m² lik kısmında,

2023/140 Esas sayılı dosyasından davalılar AYŞE İRİ, FATMA ARSLAN, FİRDEVS ÖZTÜRK, GÜLAY KABA, GÜLPERİ AYDIN, KADRİYE ÇELEBİ, RAZİYE ÇELEBİ, HABİB ÇELEBİ aleyhineDenizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi 233 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 4.652,53 m²lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile de 3.724,92 m²lik kısmında,

2023/142 Esas sayılı dosyasından davalılar MERYEM DURMUŞ, ÖNDER KAZAK ÖZAY KAZAK, ÖZNUR EFE, RAGIP CANBAY, RAMAZAN CANBAY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 154 parsel sayılı taşınmazın 309,01 m²lik kısmında,

2023/144 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ, ÖZKAN, AYŞE ALTUNOVA, AYŞE İÇYÜZ, EMİNE AY, FATİH ERDURAN, FATMANA KATRANCI, GÜLSER BAŞOĞLU, HATİCE CANBERİ, HATİCE DEDE, HATİCE KILCI, HATİCE KÜBRA İÇYÜZ, İSMAİL İÇYÜZ, MEHMET İLKİMEN, MEHMET ALİ UNAT, MERYEM ŞAHİN, NESLEHEN ÖZKAN, OSMAN İÇYÜZ, RUKİYE ÇELEBİ, SEYFETTİN İÇYÜZ, SULTAN DİKİCİ, YAVUZ İÇYÜZ, ZAFER ERDURAN, ZEYNEP SOYATİK aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 263 parsel sayılı taşınmazın 36.628,72 m²lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile de 4.053,22 m²'lik kısmında,

2023/146 Esas sayılı dosyasından AYŞE KESKİN, ESMA KALKINÇ, HATİCE TOPTANI, HÜYESİN İLKER KALKINÇ, İSMAİL SONER KALKINÇ, MEHMET FATİH KALKINÇ, MERYEMANA KALKINÇ, RAMAZAN KALKINÇ, SULTAN KALKINÇ aleyhine Denizli İli,

Merkezefendi İlçesi, Celtikçi Mahallesi 269 parsel sayılı taşınmazın 609,07 m²lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 28/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01907203