T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/135+209 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/135 Esas sayılı dosyasından davalı ALİME UYAR, AYŞE ARPACI, FATMA UZUNAY, ÜNAL UYAR, SÜLEYMAN UYAR, AYŞE ÇILGIN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Güzelpınar Mah. 196 ada 6parsel sayılı taşınmazın 1.025,91 m²'lik kısımında,

2023/209 Esas sayılı dosyasından davalı AHMET UYKAR aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pamukkale Mah. 148 parselsayılı taşınmazın1002,95 m²'lik kısmı, 2094 parsel sayılı taşınmazın 888,58 m²'lik kısmı, 2096 parsel sayılı taşınmazın 309,1m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 23/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01893929