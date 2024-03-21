Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda niteliği yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KURTLUCA Mahalle/Köy, 8585 Ada, 26 Parsel, Tarla özellikli taşınmazdır.

Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Kurtluca Köyü

Yüzölçümü : 22.009,08 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13/12/1980tarih ve A-2587sayılı kararı ile ilan edilen 1.derecearkeolojikve Doğal Sit alanı içerisinde kalmaktadır, kati ruhsat verilemez, Tarım alanı, Her türlü uygulama öncesi Aydın Kültür Varlıklarını koruma bölge kurulundan görüş alınması gerekmektedir.

Kıymeti : 3.054.345,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Korunması gerekli kültür varlığıdır, 2-1.derecearkeolojik SİT alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:58

20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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