T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI 1 2023/414 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 71 TARLA 1- ANAKADIN BAL- 2- AYŞE ÇELİK- 3- BİLAL ÇAKMAK-4- BURAK HASAN BA- 5- ELİFE YAĞCI- 6- ERDAL MIHCI - 7- HALİL GÜNAL- 8- HASAN MIHÇI-9- HATİCE DEMİR-10- HÜRİYE GENÇEL- 11- İBRAHİM GÜNAL- 12- KEMAL ÇAKMAK- 13- KEZBAN AKSOY- 14- MEHMET GÜNAL- 15- MUSTAFA AKSOY- 16- MUSTAFA ÇAKMAK- 17- MÜNEVVER ÖZBEK- 18- NAKİHAN DENİZ- 19- NESLİHAN GÜNAL-20- RAFİYE KARA-21- SADİYE ALP- 22- SARE ÖZTÜRK - 23- SATIA ÇAKMAK- 24- SÜRÜYE TEKİN- 25- ZEYNEP DEMİR-MÜTEVEFFALAR :26- İSMET BAL 27- AFİFE EROL 28- SANİYE EROL-29-HIDIR EROL 30- MEHMET EROL 31- HALİME ATEŞ 32- ANAKIZ BAL-33- HAFİZA ŞAHİN 34- YAŞAR DEMİR 135- FATMA MIHCI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2 2023/416 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 13 TARLA 1- ABDULLAH AĞYAR- 2- ADEM BAYRAKTAR- 3- AHMET BAYRAKTAR- 4- ALİ BAYRAKTAR- 5-AYTEN CİHAN- 6- BAYRAM AĞYAR- 7- BEHİCE KAYA- 8- CELAL BAYRAKTAR- 9- CEMAL BAYRAKTAR- 10- ERDOĞAN BAYRAKTAR-11- FİRDEVS BAYRAKTAR- 12- HALİSE BAL- 13- MEDİHA BAYRAKTAR- 14- MEHMET BAYRAKTAR-15- MUSTAFA BAYRAKTAR- 16- NAZİK BAYRAKTAR-17- NERİMAN ZENGİN- 18- NEVİN ZENGİN- 19- NURTEN BAYRAKTAR- 20- PERİHAN KILIÇ- 21- ŞERİFE BAYRAKTAR- 22- ÜNAL BAYRAKTAR-23- ÜSEMAĞA BAYRAKTAR-24- YUSUF BAYRAKTAR-25- YÜKSEL BAYRAKTAR-MÜTEVEFFA : ZEKİYE TÜRKOĞLU - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 3 2023/418 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 91 TARLA BAYRAM AĞYAR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 4 2023/420 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 101 41 TARLA 1- AHMET BAHADIR- 2- AKKIZ KAYA-3- ALİ BAHADIR- 4- FİRDES ÖZÇELİK- 5- FİTNET DEMİRCİ- - 6- HULUSİ BAHADIR- 7- HÜSEYİN BAHADIR- 8- NECİBE KAYA- 9- SATIA AKBULAK- 10- SATIA GÖKÇE- - MÜTEVEFFALAR : HAYRİYE YAŞAR - NURİYE DEMİRDAŞ - SATIA BAHADIR TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 5 2023/422 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 103 1 TARLA 1- ALİ RIZA KESEN- 2- CEMİLE KESEN- 3- FAHRETTİN KESEN-4- NURETTİN KESEN-5- SEVİYE KESEN- - MÜTEVEFFALAR: BAYRAM KESEN -SELAHATTİN KESEN - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 6 2023/432 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 56 TARLA BAYRAM BAL- HAFİZA ŞAHİN - İSMET BAL TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 7 2023/434 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 174 TARLA 1- AYŞE ÇİFTCİ-2- FETHİYE ÖZBAY- 3- HATİCE KAYAHAN- 4-KADİR ÇİFTCİ- 5- MİTAT MERCAN-6- NACİYE KAYAHAN-7- NİHAT MERCAN-8- NURTEN İLCIHAN- 9- OSMAN ÇİFTCİ-10- SELMA ÇELİMLİ- - 11- ŞAZİYE BOZKURT-MÜTEVEFFA : FATMA ÇİFTÇİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 8 2023/436 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ 102 106 TARLA 1- AYŞE ÇİFTCİ -2- FETHİYE ÖZBAY- 3- HATİCE KAYAHAN- 4- KADİR ÇİFTCİ- 5- MİTAT MERCAN-6- NACİYE KAYAHAN- 7- NİHAT MERCAN- 8- NURTEN İLCIHAN- 9- OSMAN ÇİFTCİ- 10- SELMA ÇELİMLİ- - 11- ŞAZİYE BOZKURT- MÜTEVEFFALAR-AHMET KAYA- FATMA ÇİFTÇİ -HANIM BOZKURT TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 9 2023438 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SELE MAHALLESİ 121 7 TARLA 1- İBRAHİM BALOĞLU- 2- MEHMET OĞLU ALİ- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

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