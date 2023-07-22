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T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILARIN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2023/414
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|71
|TARLA
|1- ANAKADIN BAL- 2- AYŞE ÇELİK- 3- BİLAL ÇAKMAK-4- BURAK HASAN BA- 5- ELİFE YAĞCI- 6- ERDAL MIHCI - 7- HALİL GÜNAL- 8- HASAN MIHÇI-9- HATİCE DEMİR-10- HÜRİYE GENÇEL- 11- İBRAHİM GÜNAL- 12- KEMAL ÇAKMAK- 13- KEZBAN AKSOY- 14- MEHMET GÜNAL- 15- MUSTAFA AKSOY- 16- MUSTAFA ÇAKMAK- 17- MÜNEVVER ÖZBEK- 18- NAKİHAN DENİZ- 19- NESLİHAN GÜNAL-20- RAFİYE KARA-21- SADİYE ALP- 22- SARE ÖZTÜRK - 23- SATIA ÇAKMAK- 24- SÜRÜYE TEKİN- 25- ZEYNEP DEMİR-MÜTEVEFFALAR :26- İSMET BAL 27- AFİFE EROL 28- SANİYE EROL-29-HIDIR EROL 30- MEHMET EROL 31- HALİME ATEŞ 32- ANAKIZ BAL-33- HAFİZA ŞAHİN 34- YAŞAR DEMİR 135- FATMA MIHCI
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|2
|2023/416
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|13
|TARLA
|1- ABDULLAH AĞYAR- 2- ADEM BAYRAKTAR- 3- AHMET BAYRAKTAR- 4- ALİ BAYRAKTAR- 5-AYTEN CİHAN- 6- BAYRAM AĞYAR- 7- BEHİCE KAYA- 8- CELAL BAYRAKTAR- 9- CEMAL BAYRAKTAR- 10- ERDOĞAN BAYRAKTAR-11- FİRDEVS BAYRAKTAR- 12- HALİSE BAL- 13- MEDİHA BAYRAKTAR- 14- MEHMET BAYRAKTAR-15- MUSTAFA BAYRAKTAR- 16- NAZİK BAYRAKTAR-17- NERİMAN ZENGİN- 18- NEVİN ZENGİN- 19- NURTEN BAYRAKTAR- 20- PERİHAN KILIÇ- 21- ŞERİFE BAYRAKTAR- 22- ÜNAL BAYRAKTAR-23- ÜSEMAĞA BAYRAKTAR-24- YUSUF BAYRAKTAR-25- YÜKSEL BAYRAKTAR-MÜTEVEFFA : ZEKİYE TÜRKOĞLU -
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|3
|2023/418
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|91
|TARLA
|BAYRAM AĞYAR
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|4
|2023/420
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|101
|41
|TARLA
|1- AHMET BAHADIR- 2- AKKIZ KAYA-3- ALİ BAHADIR- 4- FİRDES ÖZÇELİK- 5- FİTNET DEMİRCİ- - 6- HULUSİ BAHADIR- 7- HÜSEYİN BAHADIR- 8- NECİBE KAYA- 9- SATIA AKBULAK- 10- SATIA GÖKÇE- - MÜTEVEFFALAR : HAYRİYE YAŞAR - NURİYE DEMİRDAŞ - SATIA BAHADIR
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|5
|2023/422
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|103
|1
|TARLA
|1- ALİ RIZA KESEN- 2- CEMİLE KESEN- 3- FAHRETTİN KESEN-4- NURETTİN KESEN-5- SEVİYE KESEN- - MÜTEVEFFALAR: BAYRAM KESEN -SELAHATTİN KESEN -
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|6
|2023/432
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|56
|TARLA
|BAYRAM BAL- HAFİZA ŞAHİN - İSMET BAL
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|7
|2023/434
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|174
|TARLA
|1- AYŞE ÇİFTCİ-2- FETHİYE ÖZBAY- 3- HATİCE KAYAHAN- 4-KADİR ÇİFTCİ- 5- MİTAT MERCAN-6- NACİYE KAYAHAN-7- NİHAT MERCAN-8- NURTEN İLCIHAN- 9- OSMAN ÇİFTCİ-10- SELMA ÇELİMLİ- - 11- ŞAZİYE BOZKURT-MÜTEVEFFA : FATMA ÇİFTÇİ
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|8
|2023/436
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ EĞRİEKİN MAHALLESİ
|102
|106
|TARLA
|1- AYŞE ÇİFTCİ -2- FETHİYE ÖZBAY- 3- HATİCE KAYAHAN- 4- KADİR ÇİFTCİ- 5- MİTAT MERCAN-6- NACİYE KAYAHAN- 7- NİHAT MERCAN- 8- NURTEN İLCIHAN- 9- OSMAN ÇİFTCİ- 10- SELMA ÇELİMLİ- - 11- ŞAZİYE BOZKURT- MÜTEVEFFALAR-AHMET KAYA- FATMA ÇİFTÇİ -HANIM BOZKURT
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
|9
|2023438
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ SELE MAHALLESİ
|121
|7
|TARLA
|1- İBRAHİM BALOĞLU- 2- MEHMET OĞLU ALİ-
|TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
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