T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

ESAS NO : 2023/31

DAVACI :DEMET ÖZTÜRK-Çubuk / ANKARA

DAVALI : CEMAL ÖZTÜRK- Çubuk / ANKARA

DAVA : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

DURUŞMA TARİHİ : 21/02/2024

DURUŞMA YERİ :Çubuk Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Çubuk/ ANKARA

Davacı, DEMET ÖZTÜRK tarafından Davalı CEMAL ÖZTÜRK aleyhine mahkememize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma davasında davalı Cemal ÖZTÜRK'ün bütün araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte duruşmada bulunmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı sulh için gerekli hazırlığın yapılması duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği davetiyenin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri henüz sunmadıkları belge ve başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmaları tanık isim ve adreslerini sunmaları aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar olunur

#ilangovtr Basın no ILN01937398