T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/18 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi

MEVKİİ : Hatip Mah.

ADA NO : 3028

PARSEL NO : 4

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Hatip mahallesi, 3028 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli tapu maliki adına Vakıfbank Çorlu şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunuraştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/18 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN02014008