T.C.

ÇORLU

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2018/343-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan sanık Ferhat TAŞ (İbrahim ve Ayfer oğlu, 18/11/1991 SAMSUN doğumlu, Kahramanmaraş, Elbistan, Hasanalili mah/köy nüfusunda kayıtlı. İkamet Adresi:Yalınlı Mah 6009 sok. No.8 Döşemealtı / ANTALYA) hakkında 11/10/2019 tarihinde Mahkememiz tarafından yakalama emri düzenlenmiş ancak yakalama emri infaz edilememiş olup,yapılan yargılama sırasında 02/02/2024 tarihli duruşmada verilen ara karar ile, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine, sanık hakkında CMK'nın 247 maddesi uyarınca ilanen çağrı yapılmasına, duruşmanın 21/03/2024 günü saat 10:30'a bırakılmasına" karar verilmiş olmakla;



Sanık Ferhat Taş'nın duruşma tarihi olan 21/03/2024 günü saat 10:30'a Mahkememizde hazır bulunması, CMK'nın 247 maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve sanığın yukarıda ikamet adresi belirtilen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanı, yapılacak ilanlarda on beş gün içinde gelmediği veya duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248 maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı kanunun 248. Maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Trajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/02/2024

Katip 152321

E-İmzalıdır Başkan 119139

E-İmzalıdır

1/1

#ilangovtr Basın no ILN01987096