T.C.ÇORLU 1. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2022/174 Esas Konu : İlanen TebligatİLAN

Davacı Aziz İnci, davalı Hüseyin Çetiner'e ait Narin Kasap adlı işyerinde 01.09.1994-01.03.2013 tarihleri arasında çalışmasına rağmen, sigorta girişinin 21.11.2002 tarihinde yapıldığını belirterek, 01.09.1994-21.11.2002 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespitini talep etmiş, 2017/284 Esas sayılı dosyada davanın kabulüne karar verilmiş ise de kararın istinafı üzerine istinaf mahkemesince 01.03.1996-31.12.1996 ve 10.12-1997-31.01.1998 tarihlerinde Necati Demiralp ve Recep Canbaz ünvanlı işyerlerinden bildiriminin bulunması nedeniyle davanın bu kişilere yönetilmesi gerektiğini belirttiğinden davacı vekilince davaya bu kişiler de dahil edilmekle, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Çorlu Velimeşe Kasabası İşyeri sıra numarası 1008708 numara olan dahili davalı Necati Demirel'e tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda TK md. 31 gereği ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz delillerinizi ibraz edebileceğiniz, duruşma günü olan 18/01/2024 günü saat 09:35'de sulh/arabuluculuk için hazırlıklı olarak öninceleme duruşmasına gelmeniz, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/10/2023

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