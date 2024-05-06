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T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 00:00

 

T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/323 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK

MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 3226
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1177,40 m2lik kısımda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÜÇLER ÇETİNER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/323 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02019544

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#ILN02019544#İlangovtr