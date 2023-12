T.C. ÇERKEZKÖY1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/464 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO :

PARSEL NO : 1630

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : SABAHATTİN YETİŞKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

2.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/466 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, PınarçaMahallesi,

ADA NO : 308

PARSEL NO : 14

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : EMİNE SARIGÜL,NERMİN SARIGÜL,NESRİN SARIGÜL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

3.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/468 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 77

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ ÇAKMAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

4.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/470 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 83

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BEKİR BİNİCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

5.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/472 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 90

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :EMİNE GÖKÇE, EMRA SEZER, HATİCE SEVİM, NERİMAN AKSOY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

6.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/474 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 96

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : TAHİR ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

7.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/492 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 1604

PARSEL NO : 37,38

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :NURETTİN KIYAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

8.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/494 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1604

PARSEL NO : 31,32,33

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADEM ALICI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

9.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/496 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 1638

PARSEL NO : 1

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇOBAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

10.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/498 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 134

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA KOZUVA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

11.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/500 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 2037

PARSEL NO : 3

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MUSA ALKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

12.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/502 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,

ADA NO : 4

PARSEL NO : 22

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE NAZLI BİRBEN, MERİH BİRBEN, SARP TOPRAK BİRBEN , SUNA BİRBEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

13.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/504 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 2038

PARSEL NO : 3

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ERDEM POLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

14.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/506 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKPMahallesi,

ADA NO : 4

PARSEL NO : 1

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DİDEM DEMİR, HANDE KURUTAŞ YÜKSEL, HİLMİ KURUTAŞ, HURİYE SERTKAYA, İBRAHİM KURUTAŞ, MEHMET KURUTAŞ, NAİL KURUTAŞ, SAKİNE KURUTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

15. TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/508 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 129

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : HASAN TUNÇER, HÜSEYİN TUNÇER, MÜMİN TUNÇER, MÜMİNE ÜNNÜ, MÜNEVVER KARAGÖZ, YÜCEL TUNÇER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/510 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :1-Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKPMahallesi,4 ada 2 parsel

2-Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,312 ada 196 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİŞAN ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

17.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/512 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 147

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FATMA KESKİN, MEHMET KARACAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

18.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/514 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 97

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

19.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/516 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 139

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : FEHİME ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, , 1630 parsel sayılı davalı SABAHATTİN YETİŞKİN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

b) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 308 ada 14 parsel sayılı davalılar EMİNE SARIGÜL,NERMİN SARIGÜL,NESRİN SARIGÜL'ın malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

c) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 77 parsel sayılı davalı DURMUŞ ÇAKMAK'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ç) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, ,309 ada 83 parsel sayılı davalı BEKİR BİNİCİ'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

d) Davacı kurum tarafındanTekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 90 parsel sayılı davalılar EMİNE GÖKÇE, EMRA SEZER, HATİCE SEVİM, NERİMAN AKSOY'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

e) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 96 parsel sayılı davalı TAHİR ÇETİN''in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

f) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi, 1604 ada 37,38 parsel sayılı davalı NURETTİN KIYAK'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

g) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi, 1604 ada 31,32,33 sayılı davalı ADEM ALICI'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ğ) Davacı kurum tarafındanTekirdağ ili, Kapaklı İlçesi,Kapaklı Mahallesi,1638 ada 1 parsel sayılı davalı ALİ ÇOBAN'ın malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

h) Davacı kurum tarafındanTekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 134 parsel sayılı davalı MUSTAFA KOZUVA'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ı) Davacı kurum tarafındanTekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,2037 ada 3 sayılı davalı MUSA ALKAN'ın malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

i) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKPMahallesi, 4 ada 22 parsel sayılı davalı AYŞE NAZLI BİRBEN, MERİH BİRBEN, SARP TOPRAK BİRBEN , SUNA BİRBEN 'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

j)Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi, 2038 ada 3 parsel sayılı davalıERDEM POLAT'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

k) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi,GMKPMahallesi, 4 ada 1 sayılı davalılar DİDEM DEMİR, HANDE KURUTAŞ YÜKSEL, HİLMİ KURUTAŞ, HURİYE SERTKAYA, İBRAHİM KURUTAŞ, MEHMET KURUTAŞ, NAİL KURUTAŞ, SAKİNE KURUTAŞ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

l) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 129 parsel sayılı davalılar HASAN TUNÇER, HÜSEYİN TUNÇER, MÜMİN TUNÇER, MÜMİNE ÜNNÜ, MÜNEVVER KARAGÖZ, YÜCEL TUNÇER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

m) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKPMahallesi, 4 ada 2 parsel,Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 312 ada 196 parsel sayılı davalı ALİŞAN ÇİÇEK'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

n) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 147 parsel sayılı davalılar MEHMET KARACAN, FATMA KESKİN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

o) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 97 parsel sayılı davalı AHMET ASLAN'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ö) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 139 parsel sayılı davalı FEHİME ŞAHİN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacıTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapanTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİadına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 15/12/2023

