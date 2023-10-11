T.C. ÇERKEZKÖY1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi

ADA NO : 834

PARSEL NO : 7

YÜZÖLÇÜMÜ : 201,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

1- Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 834 ada, 7 parsel sayılı davalının malik olduğu taşınmazın kamullaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/09/2023

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