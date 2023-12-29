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T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:00

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T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca aşağıda bildirilen esas numarası yazılı dosyalarda ilanda belirtilen duruşma günü ve saati bildirilen günde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/12/2023

EsasDavacıDavalıDava konusu taşınmazDuruşma gün ve saati
2021/122Karayolları Genel MüdürlüğüMEHMET ALİ GENÇ, RAHİME GENÇ, SELMA YAZICIKöknar mahallesi 1329 ada 60 parsel ile 1330 ada 62 parsel23.01.2024 09:33
2021/123Karayolları Genel MüdürlüğüMUSTAFA GARGAR, AHMET GARGAR, SEFER GARGARKöknar mahallesi 1329 ada 80,81 parseller ile 1330 ada 16,27,28,42,43 parseller23.01.2024 10:20
2021/124Karayolları Genel MüdürlüğüRECAİ SEMİZKöknar mahallesi 1329 ada 124 parsel ile 1330 ada 15 parsel23.01.2024 09:50
2021/125Karayolları Genel MüdürlüğüAYNUR SEMİZ, MİLAY SEMİZ, SALİHE SEMİZ, SONGÜL SEMİZ, ÜLKİYE SEMİZKöknar mahallesi 1330 ada 13 ve 14 parseller23.01.2024 09:23
2021/126Karayolları Genel MüdürlüğüCENGİZ TANRIKULU, ORHAN TANRIKULU, SABAHATTİN TANRIKULU, ZEKİ TANRIKULUKöknar mahallesi 1329 ada 59 parsel23.01.2024 09:43
2021/127Karayolları Genel MüdürlüğüKEMAL GENÇ, TUNCAY GENÇKöknar mahallesi 1330 ada 27 parsel23.01.2024 09:20
2021/128Karayolları Genel MüdürlüğüSEFER GARGARKöknar mahallesi 1330 ada 44 parsel23.01.2024 10:13
2021/129Karayolları Genel MüdürlüğüEMİNE GÖRALKöknar mahallesi 1329 ada 42 parsel23.01.2024 09:00
2021/130Karayolları Genel MüdürlüğüAHMET KOÇ, CEMAL KOÇ, NAZIM KOÇKöknar mahallesi 1331 ada 51 parsel23.01.2024 10:30
2021/131Karayolları Genel MüdürlüğüEMİNE GÖRALKöknar mahallesi 1329 ada 42 parsel23.01.2024 11:00
2021/132Karayolları Genel MüdürlüğüMEHMET KURT, AHMET KURT, KAFİYE TANRIKULU, ALİ RIZA KURT, MUSTAFA KURT, MEHMET KURTKöknar mahallesi 1269 ada 12,18,21 parseller; 1329 ada 84 parsel; 1330 ada 60 parsel, 1331 ada 50 parsel23.01.2024 09:13
2021/133Karayolları Genel MüdürlüğüKEMAL KURT, MEHMET KURTKöknar mahallesi 1269 ada 6 parsel ile 1329 ada 129 parsel23.01.2024 10:33
2021/134Karayolları Genel MüdürlüğüMEHMET ALİ GENÇ, RAHİME GENÇ, SELMA YAZICIKöknar mahallesi 1330 ada 1 ve 62 parseller23.01.2024 10:00
2021/135Karayolları Genel MüdürlüğüCELİL KURT, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKöknar mahallesi 1329 ada 85 ve 132 parseller ile 1330 ada 61 parsel23.01.2024 09:53
2021/136Karayolları Genel MüdürlüğüSEFER GARGAR, MUSTAFA GÖRAL, NURETTİN GÖRAL, YAŞAR GÖRAL, YUSUF GÖRAL, AYŞE ÇAKIRALKöknar mahallesi 1329 ada 82,83 parseller23.01.2024 10:40
2021/137Karayolları Genel MüdürlüğüCEMAL KOÇKöknar mahallesi 1331 ada 40 parsel23.01.2024 09:10
2021/138Karayolları Genel MüdürlüğüCENGİZ TANRIKULU, ORHAN TANRIKULU, SABAHATTİN TANRIKULU, ZEKİ TANRIKULUKöknar mahallesi 1330 ada 7 parsel23.01.2024 11:23
2021/139Karayolları Genel MüdürlüğüCEMALETTİN GENÇ, ŞEMAİL GENÇKöknar mahallesi 1330 ada 5,6 parseller21.03.2024 10:40
2021/140Karayolları Genel MüdürlüğüÜLKİYE SEMİZ, AYNUR SEMİZ, MİLAY SEMİZ, SALİHE SEMİZ, SONGÜL SEMİZKöknar mahallesi 1329 ada 49 ve 50 parseller23.01.2024 09:30
2021/141Karayolları Genel MüdürlüğüSEFER GARGAR, AHMET KURT, ALİ RIZA KURT, MEHMET KURT, MUSTAFA KURT, ALİ KEMAL KURT, ALİME ŞİMŞEK, KADİR KURT, ZEKİ KURT, AYŞE GÖRALKöknar mahallesi 1269 ada 12,23 parseller; 1329 ada 82 parsel; 1330 ada 59 parsel; 1332 ada 4,6 parseller23.01.2024 11:30
2021/142Karayolları Genel MüdürlüğüUĞUR GENÇKöknar mahallesi 1330 ada 33 parsel21.03.2024 11:10
2021/143Karayolları Genel MüdürlüğüORHAN GENÇ, YILMAZ GENÇKöknar mahallesi 1330 ada 32 parsel23.01.2024 11:03
2021/144Karayolları Genel MüdürlüğüNEDİM TANRIKULU , SEFER GARGARKöknar mahallesi 1329 ada 54 ve 55 parseller23.01.2024 09:40
2021/145Karayolları Genel MüdürlüğüAYTEN KURTKöknar mahallesi 1269 ada 7 parsel23.01.2024 11:20
2021/146Karayolları Genel MüdürlüğüRESUL ÜLKER, ŞEHRİYE GENÇ, ŞEREF ÜLGERKöknar mahallesi 1269 ada 14 parsel, 1329 ada 47 parsel23.01.2024 10:53
2021/147Karayolları Genel MüdürlüğüSEBAHATTİN GENÇ, CEMALETTİN GENÇ, ŞEMAİL GENÇ, SEBAHATTİN GENÇKöknar mahallesi 1329 ada 58,133,134,135 parseller23.01.2024 11:13
2021/148Karayolları Genel MüdürlüğüAHMET KOÇ, MALİYE HAZİNESİKöknar mahallesi 1269 ada 15 parsel, 1332 ada 2 parsel23.01.2024 10:50
2021/149Karayolları Genel MüdürlüğüRESUL ÜLKER, ŞEHRİYE GENÇ, ŞEREF ÜLGER, EMİNE ÜLGER, SEBAHATTİN ÜLGERKöknar mahallesi 1269 ada 14 parsel, 1329 ada 46 parsel, 1332 ada 2 parsel23.01.2024 10:43
2021/150Karayolları Genel MüdürlüğüEMİNE ÜLGERKöknar mahallesi 1269 ada 16 parsel ile 1331 ada 52 parsel23.01.2024 10:23
2021/151Karayolları Genel MüdürlüğüMUSTAFA TANRIKULUKöknar mahallesi 1329 ada 56 parsel23.01.2024 10:03
2021/152Karayolları Genel MüdürlüğüAHMET YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ, AHMET MEHMET YILMAZKöknar mahallesi 1329 ada 105 ile 106 parseller23.01.2024 09:03
2021/153Karayolları Genel MüdürlüğüKEMAL KURT, ALİ KEMAL KURT, KADİR KURT, KADİR KURT, ZEKİ KURT, ALİME ŞİMŞEKKöknar mahallesi 1269 ada 5,13,23 parseller23.01.2024 10:10

#ilangovtr Basın no ILN01960615

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