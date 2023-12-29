T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca aşağıda bildirilen esas numarası yazılı dosyalarda ilanda belirtilen duruşma günü ve saati bildirilen günde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/12/2023

Esas Davacı Davalı Dava konusu taşınmaz Duruşma gün ve saati 2021/122 Karayolları Genel Müdürlüğü MEHMET ALİ GENÇ, RAHİME GENÇ, SELMA YAZICI Köknar mahallesi 1329 ada 60 parsel ile 1330 ada 62 parsel 23.01.2024 09:33 2021/123 Karayolları Genel Müdürlüğü MUSTAFA GARGAR, AHMET GARGAR, SEFER GARGAR Köknar mahallesi 1329 ada 80,81 parseller ile 1330 ada 16,27,28,42,43 parseller 23.01.2024 10:20 2021/124 Karayolları Genel Müdürlüğü RECAİ SEMİZ Köknar mahallesi 1329 ada 124 parsel ile 1330 ada 15 parsel 23.01.2024 09:50 2021/125 Karayolları Genel Müdürlüğü AYNUR SEMİZ, MİLAY SEMİZ, SALİHE SEMİZ, SONGÜL SEMİZ, ÜLKİYE SEMİZ Köknar mahallesi 1330 ada 13 ve 14 parseller 23.01.2024 09:23 2021/126 Karayolları Genel Müdürlüğü CENGİZ TANRIKULU, ORHAN TANRIKULU, SABAHATTİN TANRIKULU, ZEKİ TANRIKULU Köknar mahallesi 1329 ada 59 parsel 23.01.2024 09:43 2021/127 Karayolları Genel Müdürlüğü KEMAL GENÇ, TUNCAY GENÇ Köknar mahallesi 1330 ada 27 parsel 23.01.2024 09:20 2021/128 Karayolları Genel Müdürlüğü SEFER GARGAR Köknar mahallesi 1330 ada 44 parsel 23.01.2024 10:13 2021/129 Karayolları Genel Müdürlüğü EMİNE GÖRAL Köknar mahallesi 1329 ada 42 parsel 23.01.2024 09:00 2021/130 Karayolları Genel Müdürlüğü AHMET KOÇ, CEMAL KOÇ, NAZIM KOÇ Köknar mahallesi 1331 ada 51 parsel 23.01.2024 10:30 2021/131 Karayolları Genel Müdürlüğü EMİNE GÖRAL Köknar mahallesi 1329 ada 42 parsel 23.01.2024 11:00 2021/132 Karayolları Genel Müdürlüğü MEHMET KURT, AHMET KURT, KAFİYE TANRIKULU, ALİ RIZA KURT, MUSTAFA KURT, MEHMET KURT Köknar mahallesi 1269 ada 12,18,21 parseller; 1329 ada 84 parsel; 1330 ada 60 parsel, 1331 ada 50 parsel 23.01.2024 09:13 2021/133 Karayolları Genel Müdürlüğü KEMAL KURT, MEHMET KURT Köknar mahallesi 1269 ada 6 parsel ile 1329 ada 129 parsel 23.01.2024 10:33 2021/134 Karayolları Genel Müdürlüğü MEHMET ALİ GENÇ, RAHİME GENÇ, SELMA YAZICI Köknar mahallesi 1330 ada 1 ve 62 parseller 23.01.2024 10:00 2021/135 Karayolları Genel Müdürlüğü CELİL KURT, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Köknar mahallesi 1329 ada 85 ve 132 parseller ile 1330 ada 61 parsel 23.01.2024 09:53 2021/136 Karayolları Genel Müdürlüğü SEFER GARGAR, MUSTAFA GÖRAL, NURETTİN GÖRAL, YAŞAR GÖRAL, YUSUF GÖRAL, AYŞE ÇAKIRAL Köknar mahallesi 1329 ada 82,83 parseller 23.01.2024 10:40 2021/137 Karayolları Genel Müdürlüğü CEMAL KOÇ Köknar mahallesi 1331 ada 40 parsel 23.01.2024 09:10 2021/138 Karayolları Genel Müdürlüğü CENGİZ TANRIKULU, ORHAN TANRIKULU, SABAHATTİN TANRIKULU, ZEKİ TANRIKULU Köknar mahallesi 1330 ada 7 parsel 23.01.2024 11:23 2021/139 Karayolları Genel Müdürlüğü CEMALETTİN GENÇ, ŞEMAİL GENÇ Köknar mahallesi 1330 ada 5,6 parseller 21.03.2024 10:40 2021/140 Karayolları Genel Müdürlüğü ÜLKİYE SEMİZ, AYNUR SEMİZ, MİLAY SEMİZ, SALİHE SEMİZ, SONGÜL SEMİZ Köknar mahallesi 1329 ada 49 ve 50 parseller 23.01.2024 09:30 2021/141 Karayolları Genel Müdürlüğü SEFER GARGAR, AHMET KURT, ALİ RIZA KURT, MEHMET KURT, MUSTAFA KURT, ALİ KEMAL KURT, ALİME ŞİMŞEK, KADİR KURT, ZEKİ KURT, AYŞE GÖRAL Köknar mahallesi 1269 ada 12,23 parseller; 1329 ada 82 parsel; 1330 ada 59 parsel; 1332 ada 4,6 parseller 23.01.2024 11:30 2021/142 Karayolları Genel Müdürlüğü UĞUR GENÇ Köknar mahallesi 1330 ada 33 parsel 21.03.2024 11:10 2021/143 Karayolları Genel Müdürlüğü ORHAN GENÇ, YILMAZ GENÇ Köknar mahallesi 1330 ada 32 parsel 23.01.2024 11:03 2021/144 Karayolları Genel Müdürlüğü NEDİM TANRIKULU , SEFER GARGAR Köknar mahallesi 1329 ada 54 ve 55 parseller 23.01.2024 09:40 2021/145 Karayolları Genel Müdürlüğü AYTEN KURT Köknar mahallesi 1269 ada 7 parsel 23.01.2024 11:20 2021/146 Karayolları Genel Müdürlüğü RESUL ÜLKER, ŞEHRİYE GENÇ, ŞEREF ÜLGER Köknar mahallesi 1269 ada 14 parsel, 1329 ada 47 parsel 23.01.2024 10:53 2021/147 Karayolları Genel Müdürlüğü SEBAHATTİN GENÇ, CEMALETTİN GENÇ, ŞEMAİL GENÇ, SEBAHATTİN GENÇ Köknar mahallesi 1329 ada 58,133,134,135 parseller 23.01.2024 11:13 2021/148 Karayolları Genel Müdürlüğü AHMET KOÇ, MALİYE HAZİNESİ Köknar mahallesi 1269 ada 15 parsel, 1332 ada 2 parsel 23.01.2024 10:50 2021/149 Karayolları Genel Müdürlüğü RESUL ÜLKER, ŞEHRİYE GENÇ, ŞEREF ÜLGER, EMİNE ÜLGER, SEBAHATTİN ÜLGER Köknar mahallesi 1269 ada 14 parsel, 1329 ada 46 parsel, 1332 ada 2 parsel 23.01.2024 10:43 2021/150 Karayolları Genel Müdürlüğü EMİNE ÜLGER Köknar mahallesi 1269 ada 16 parsel ile 1331 ada 52 parsel 23.01.2024 10:23 2021/151 Karayolları Genel Müdürlüğü MUSTAFA TANRIKULU Köknar mahallesi 1329 ada 56 parsel 23.01.2024 10:03 2021/152 Karayolları Genel Müdürlüğü AHMET YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ, AHMET MEHMET YILMAZ Köknar mahallesi 1329 ada 105 ile 106 parseller 23.01.2024 09:03 2021/153 Karayolları Genel Müdürlüğü KEMAL KURT, ALİ KEMAL KURT, KADİR KURT, KADİR KURT, ZEKİ KURT, ALİME ŞİMŞEK Köknar mahallesi 1269 ada 5,13,23 parseller 23.01.2024 10:10

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