T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1352 Aşağı İhsaniye köyü Büyük Kum 106 21 Tarla 18.464,50m² AHMET SELAHADDİN NECDET

EMİNE SELMA SELÇUKER

AYSUN TAŞPINAR

CANSUN DEMİRCİ

PAKİZE ALP

ÖZDEMİR ALP

AYDEMİR ALP

YAŞAR ÇOLAK

ÖZNUR ŞİMŞEK

AYNUR ALP

SAFİYE (Hüsnü kızı)

SUAT ALP

ZAHİDE ALP

YILDIZ SEFER

ZEHRA ASLAN

GÜLSÜM TURPÇU

RAHMİ MAKARACI

YÜKSEL (Selim kızı)

SELİM (Selim oğlu)

ÖMER (Fethi oğlu)

GÜLTEN KERÇİN

ÖNDER MAKARACI

NURTEN DÖKMECİ

ENGİN MAKARACI

VASFİNUR ZEHRA

FATMA SABİHA

HÜSNÜ HALUK

ZEHRA ALP

HASAN ESEN

NEFİSE DÖKMECİ

HABİBE MAKARACI

HALİME DÖKMECİ

AHMET ESEN

GÜLCİHAN AKSOY BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1354 Aşağı İhsaniye köyü Köy içi 111 5 Tarla 5.531,86 m² AYSUN TAŞPINAR

EMİNE SELMA SELÇUKER

CANSUN DEMİRCİ

PAKİZE ALP

ÖZDEMİR ALP

YAŞAR ÇOLAK

ÖZNUR ŞİMŞEK

AHMET SELAHATTİN ANAR

AYNUR ALP

HİFE (Hüsnü kızı)

SUAT ALP

ZAHİDE ALP

SEFER ALP

ZEHRA ALP

GÜLSÜM ALP

RAHMİ MAKARACI

YÜKSEL BURGUCU

SELİM MAKARACI

ÖMER MAKARACI

GÜLTEN KERÇİN

ÖNDER MAKARACI

NURTEN DÖKMECİ

ENGİN MAKARACI

VASFİ NURZEHRA

FATMA SABİHA ANAT

HÜSNÜ HALUK ANAT

FATMA SALİHA ANAT

NURAN ALP

BUĞRA ALP

RECEP BERK ALP

BERİL ALP

HASAN ESEN

NEFİSE DÖKMECİ

HABİBE MAKARACI

HALİME DÖKMECİ

AHMET ESEN

GÜLCİHAN AKSOY BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1364 Aşağı İhsaniye Köyü Köy içi 118 2 Tarla 5.240,70m² İRFAN ÖZÇELİK

MAKSUT ÖZÇELİK BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1368 Aşağı İhsaniye Köyü Köy içi 118 11 Tarla 6.498,17 m² SINIRLI SORUMLU FİLYOS KONUT YAPI KOOPERATİFİ BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1374 Aşağı İhsaniye Köyü Köy içi 119 25 Tarla 2.264,23 m² NEZİHE GÖZLÜLÜ

FATMA MELAHAT ÖZGÜN

SERDARHAN KÖKSAL

BURCU TAHİRE KÖKSAL

CEYHAN ÖZGÜN

HÜSEYİN CAVİT KINAY

ERTUĞRUL KINAY

SEBAHAT ÖZGÜN

FEHİME ÖZGÜN

MUAZZEZ ÖZGÜN

CAVİT REHA ÖZGÜN

ŞÜKRAN ÖZGÜN BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

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