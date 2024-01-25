T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1352
|Aşağı İhsaniye köyü
|Büyük Kum
|106
|21
|Tarla
|18.464,50m²
|AHMET SELAHADDİN NECDET
EMİNE SELMA SELÇUKER
AYSUN TAŞPINAR
CANSUN DEMİRCİ
PAKİZE ALP
ÖZDEMİR ALP
AYDEMİR ALP
YAŞAR ÇOLAK
ÖZNUR ŞİMŞEK
AYNUR ALP
SAFİYE (Hüsnü kızı)
SUAT ALP
ZAHİDE ALP
YILDIZ SEFER
ZEHRA ASLAN
GÜLSÜM TURPÇU
RAHMİ MAKARACI
YÜKSEL (Selim kızı)
SELİM (Selim oğlu)
ÖMER (Fethi oğlu)
GÜLTEN KERÇİN
ÖNDER MAKARACI
NURTEN DÖKMECİ
ENGİN MAKARACI
VASFİNUR ZEHRA
FATMA SABİHA
HÜSNÜ HALUK
ZEHRA ALP
HASAN ESEN
NEFİSE DÖKMECİ
HABİBE MAKARACI
HALİME DÖKMECİ
AHMET ESEN
GÜLCİHAN AKSOY
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1354
|Aşağı İhsaniye köyü
|Köy içi
|111
|5
|Tarla
|5.531,86 m²
|AYSUN TAŞPINAR
EMİNE SELMA SELÇUKER
CANSUN DEMİRCİ
PAKİZE ALP
ÖZDEMİR ALP
YAŞAR ÇOLAK
ÖZNUR ŞİMŞEK
AHMET SELAHATTİN ANAR
AYNUR ALP
HİFE (Hüsnü kızı)
SUAT ALP
ZAHİDE ALP
SEFER ALP
ZEHRA ALP
GÜLSÜM ALP
RAHMİ MAKARACI
YÜKSEL BURGUCU
SELİM MAKARACI
ÖMER MAKARACI
GÜLTEN KERÇİN
ÖNDER MAKARACI
NURTEN DÖKMECİ
ENGİN MAKARACI
VASFİ NURZEHRA
FATMA SABİHA ANAT
HÜSNÜ HALUK ANAT
FATMA SALİHA ANAT
NURAN ALP
BUĞRA ALP
RECEP BERK ALP
BERİL ALP
HASAN ESEN
NEFİSE DÖKMECİ
HABİBE MAKARACI
HALİME DÖKMECİ
AHMET ESEN
GÜLCİHAN AKSOY
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1364
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Köy içi
|118
|2
|Tarla
|5.240,70m²
|İRFAN ÖZÇELİK
MAKSUT ÖZÇELİK
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1368
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Köy içi
|118
|11
|Tarla
|6.498,17 m²
|SINIRLI SORUMLU FİLYOS KONUT YAPI KOOPERATİFİ
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1374
|Aşağı İhsaniye Köyü
|Köy içi
|119
|25
|Tarla
|2.264,23 m²
|NEZİHE GÖZLÜLÜ
FATMA MELAHAT ÖZGÜN
SERDARHAN KÖKSAL
BURCU TAHİRE KÖKSAL
CEYHAN ÖZGÜN
HÜSEYİN CAVİT KINAY
ERTUĞRUL KINAY
SEBAHAT ÖZGÜN
FEHİME ÖZGÜN
MUAZZEZ ÖZGÜN
CAVİT REHA ÖZGÜN
ŞÜKRAN ÖZGÜN
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.