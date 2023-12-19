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T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2023/1048
|Koramanlar Köyü
|Gavucun Yeri
|130
|1
|Tarla
|34.050,72 m²
|RECEP HAMARATLI
CELAL HAMARATLI
ARİFE HAMARATLI
ŞERAFETTİN HAMARATLI
AHMET HAMARATLI
SATILMIŞ HAMARATLI
HÜSEYİN BALOĞLU
EMİNE HAMARATLI
MUHAMMET HAMARATLI
MAHMUT HAMARATLI
HASIM HAMARATLI
İSMAİL HAMARATLI
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1054
|Hacıibadi Köyü
|Baloğlu
|118
|15
|Kargir İki Katlı Ev Ahşap Odunluk Arılık Kümes Tarla
|12.503,35 m²
|DURSUN BALOĞLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1158
|Dursunlar Köyü
|Yamaç Tarla
|121
|23
|Tarla
|2.867,34 m²
|SATİFE KÖR
MUZAFFER AKAR
OSMAN AKAR
ŞADİYE SARIBAŞ
HİLMİ AKAR
AYSEL BECK
AYFER SARI
ZÜHRİYE SARIBAŞ
ALİ SARIBAŞ
FATMA SARIBAŞ
KADIN SARIBAŞ
AKİF SARIBAŞ
ŞENGÜL SARIBAŞ
SEVİM SARIBAŞ
İDRİS SARIBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1234
|Dursunlar Köyü
|Çürükcüoğlu Çay
|120
|38
|Tarla
|1.455,39 m²
|MUHİTTİN MEŞE
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1108
|Dursunlar Köyü
|Kum Tarlası
|113
|143
|Tarla
|489,88 m²
|NEFİSE BALOĞLU
ŞERİFE TURPCU
HATİCE ÇUBUKCU
OSMAN MUSLUBAŞ
ALİ MUSLUBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1104
|Dursunlar Köyü
|Koca Yamaç
|113
|148
|Tarla
|1.926,50 m²
|HASAN USLU
ORHAN USLU
AHMET USLU
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1102
|Dursunlar Köyü
|Çiftlik Tarlası
|113
|66
|Tarla
|2.453,05 m²
|KADİR BAYHAN
İSMAİL BAYRAMCIK
RECEP BAYRAMCIK
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1098
|Dursunlar Köyü
|Çiftlik Tarlası
|113
|37
|Tarla
|2.314,14 m²
|RAMAZAN AKBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1094
|Dursunlar Köyü
|Çiftlik Tarlası
|113
|33
|Tarla
|7.216,50 m²
|HATİCE AKBAŞ
NEFİSE KEÇECİ
NESRİN GÜL
YASEMİN AKBAŞ
DİLEK BÜYÜKGÜZEL
NESLİHAN AKBAŞ
YUNİS EMRE AKBAŞ
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/1092
|Dursunlar Köyü
|Çiftlik Tarlası
|113
|4
|Tarla
|2.258,66 m²
|RACİ AKBAY
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
#ilangovtr Basın no ILN01953257