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T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NOBULUNDUĞU YERMEVKİİADAPARSELVASFIYÜZ ÖLÇÜMÜMALİKİN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADIKAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1048Koramanlar KöyüGavucun Yeri1301Tarla34.050,72 m²RECEP HAMARATLI
CELAL HAMARATLI
ARİFE HAMARATLI
ŞERAFETTİN HAMARATLI
AHMET HAMARATLI
SATILMIŞ HAMARATLI
HÜSEYİN BALOĞLU
EMİNE HAMARATLI
MUHAMMET HAMARATLI
MAHMUT HAMARATLI
HASIM HAMARATLI
İSMAİL HAMARATLI		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1054Hacıibadi KöyüBaloğlu11815Kargir İki Katlı Ev Ahşap Odunluk Arılık Kümes Tarla12.503,35 m²DURSUN BALOĞLUTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1158Dursunlar KöyüYamaç Tarla12123Tarla2.867,34 m²SATİFE KÖR
MUZAFFER AKAR
OSMAN AKAR
ŞADİYE SARIBAŞ
HİLMİ AKAR
AYSEL BECK
AYFER SARI
ZÜHRİYE SARIBAŞ
ALİ SARIBAŞ
FATMA SARIBAŞ
KADIN SARIBAŞ
AKİF SARIBAŞ
ŞENGÜL SARIBAŞ
SEVİM SARIBAŞ
İDRİS SARIBAŞ		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1234Dursunlar KöyüÇürükcüoğlu Çay12038Tarla1.455,39 m²MUHİTTİN MEŞETÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1108Dursunlar KöyüKum Tarlası113143Tarla489,88 m²NEFİSE BALOĞLU
ŞERİFE TURPCU
HATİCE ÇUBUKCU
OSMAN MUSLUBAŞ
ALİ MUSLUBAŞ		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1104Dursunlar KöyüKoca Yamaç113148Tarla1.926,50 m²HASAN USLU
ORHAN USLU
AHMET USLU		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1102Dursunlar KöyüÇiftlik Tarlası11366Tarla2.453,05 m²KADİR BAYHAN
İSMAİL BAYRAMCIK
RECEP BAYRAMCIK		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1098Dursunlar KöyüÇiftlik Tarlası11337Tarla2.314,14 m²RAMAZAN AKBAŞTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1094Dursunlar KöyüÇiftlik Tarlası11333Tarla7.216,50 m²HATİCE AKBAŞ
NEFİSE KEÇECİ
NESRİN GÜL
YASEMİN AKBAŞ
DİLEK BÜYÜKGÜZEL
NESLİHAN AKBAŞ
YUNİS EMRE AKBAŞ		TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1092Dursunlar KöyüÇiftlik Tarlası1134Tarla2.258,66 m²RACİ AKBAYTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİKamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın no ILN01953257

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#ILN01953257#İlangovtr