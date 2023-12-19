T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1048 Koramanlar Köyü Gavucun Yeri 130 1 Tarla 34.050,72 m² RECEP HAMARATLI

CELAL HAMARATLI

ARİFE HAMARATLI

ŞERAFETTİN HAMARATLI

AHMET HAMARATLI

SATILMIŞ HAMARATLI

HÜSEYİN BALOĞLU

EMİNE HAMARATLI

MUHAMMET HAMARATLI

MAHMUT HAMARATLI

HASIM HAMARATLI

İSMAİL HAMARATLI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1054 Hacıibadi Köyü Baloğlu 118 15 Kargir İki Katlı Ev Ahşap Odunluk Arılık Kümes Tarla 12.503,35 m² DURSUN BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1158 Dursunlar Köyü Yamaç Tarla 121 23 Tarla 2.867,34 m² SATİFE KÖR

MUZAFFER AKAR

OSMAN AKAR

ŞADİYE SARIBAŞ

HİLMİ AKAR

AYSEL BECK

AYFER SARI

ZÜHRİYE SARIBAŞ

ALİ SARIBAŞ

FATMA SARIBAŞ

KADIN SARIBAŞ

AKİF SARIBAŞ

ŞENGÜL SARIBAŞ

SEVİM SARIBAŞ

İDRİS SARIBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1234 Dursunlar Köyü Çürükcüoğlu Çay 120 38 Tarla 1.455,39 m² MUHİTTİN MEŞE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1108 Dursunlar Köyü Kum Tarlası 113 143 Tarla 489,88 m² NEFİSE BALOĞLU

ŞERİFE TURPCU

HATİCE ÇUBUKCU

OSMAN MUSLUBAŞ

ALİ MUSLUBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1104 Dursunlar Köyü Koca Yamaç 113 148 Tarla 1.926,50 m² HASAN USLU

ORHAN USLU

AHMET USLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1102 Dursunlar Köyü Çiftlik Tarlası 113 66 Tarla 2.453,05 m² KADİR BAYHAN

İSMAİL BAYRAMCIK

RECEP BAYRAMCIK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1098 Dursunlar Köyü Çiftlik Tarlası 113 37 Tarla 2.314,14 m² RAMAZAN AKBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1094 Dursunlar Köyü Çiftlik Tarlası 113 33 Tarla 7.216,50 m² HATİCE AKBAŞ

NEFİSE KEÇECİ

NESRİN GÜL

YASEMİN AKBAŞ

DİLEK BÜYÜKGÜZEL

NESLİHAN AKBAŞ

YUNİS EMRE AKBAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1092 Dursunlar Köyü Çiftlik Tarlası 113 4 Tarla 2.258,66 m² RACİ AKBAY TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın no ILN01953257