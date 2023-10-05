Güncelleme Tarihi:
T.C.
ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2022/1288
|HACILAR KÖYÜ
HACILAR KÖYÜ
|SARIKUM
SARIKUM
|163
163
|55
56
|YOL
YOL
|346,43 m2
139,01 m2
|KAPTAN METAL DIŞ TİC. VENAK. A. Ş.
HATİCE KINANÇ
FATİME SOYLU
SULTAN GÜNSAN
SELAHATTİN ARAT
DURCAN USLU
GÜLCAN USLU
NURCAN ARAT ÇİÇEK
DURCAN KAYIN
HÜSEYİN ARAT
HASAN ARAT
HALİL İBRAHİM ARAT
RAMAZAN ARAT
ORHAN ARAT
AYİŞE MEKİK
NAZİFE MEKİK
SELVİ MEKİK
SELDA KARA
RAMAZAN MEKİK
İBRAHİM MEKİK
SEMRA ÖREN
ZEYNEP MEKİK
KAPTAN METAL DIŞ TİC. VENAK. A. Ş.
HATİCE KINANÇ
FATİME SOYLU
SULTAN GÜNSAN
SELAHATTİN ARAT
DURCAN USLU
GÜLCAN USLU
NURCAN ARAT ÇİÇEK
DURCAN KAYIN
HÜSEYİN ARAT
HASAN ARAT
HALİL İBRAHİM ARAT
RAMAZAN ARAT
ORHAN ARAT
AYİŞE MEKİK
NAZİFE MEKİK
SELVİ MEKİK
SELDA KARA
RAMAZAN MEKİK
İBRAHİM MEKİK
SEMRA ÖREN
ZEYNEP MEKİK
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1308
|SALTUKOVA SARIKUM MAH.
SALTUKOVA SARIKUM MAH.
|AÇMATARLA
AÇMATARLA
|164
164
|78
79
|YOL
YOL
|19,76 m2
39,65 m2
|İLYAS İNAM
RECEP İNAM
RABİYE YAVUZ
GÜLLÜ DÜZLÜ
ZEHRA BURUŞ
TÜLAY GÜL
ERDOĞAN İNAM
CENGİZ İNAM
ORHAN İNAM
TÜRKAN DURMUŞOĞLU
AYNUR BOZKURT
DURDU İNAM
RAHİME BATUM
ÇİĞDEM İNAM
KEREM İNAM
ÇİSEM İNAM
PAKİZE GÜNSAN
AHMET AYSAN
ADNAN AYSAN
ESMA KAYA
AVNİ GÜNSAN
HAYRİ GÜNSAN
NAZMİYE ÇAĞDAŞ
ŞAHİN GÜNSAN
HATİCE AYSAN
ELFİDA KORAMAN
HİLMİ HARMANLI
NACİYE HARMANLI
İSMAİL HARMANLI
TURGUT HARMANLI
HATİCE ARMUTCU
HAMİYET AKYÜZ
HAYRİ ÖZTÜRK
EMİNE CANDEMİR
KADRİYE BURUŞ
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1318
|SALTUKOVA SARIKUM MAH.
SALTUKOVA SARIKUM MAH.
|AÇMATARLA
AÇMATARLA
|164
164
|81
82
|YOL
YOL
|610,47 m2
237,10 m2
|HATİCE MANGAL
HAVA ÇAĞLAR
İSMAİL BURUŞLU
KADRİYE BURUŞLU
SAFİYE KARAGÖL
MEVLÜDE KARAYEMİŞ
GÜLNAZ ER
KADİR BURUŞLU
ŞABAN BURUŞLU
YILMAZ ALPTÜRK
BERATİYE BURUŞLU
TERKADIN ACAR
DURKADIN MANGAL
MURAT TÜRKERİ
HANİFE TÜRKERİ
ELİF AVCI
FATMA SÖNMEZ
SEBAHAT ADIYAMAN
HAYRİYE CANBAZ
KADRİYE CANBAZ
AHMET İNAM
MEHMET İNAM
ŞEREF İNAM
HÜRMÜS AKÇAALAN
KADİR İNAM
PERİHAN KABALAKLI
FATMA TORLAK
KADİR BURUŞLU
HATİCE ACAR
PAKİZE TER
ŞABAN BURUŞLU
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1292
|HACILAR KÖYÜ
HACILAR KÖYÜ
|SARIKUM
SARIKUM
|163
163
|46
47
|YOL
YOL
|m2
|AHMET KABUK
İSMAİL KABUK
MUHARREM KAYIŞ
MEHMET KAYIŞ
YUSUF KAYIŞ
BAYRAM KAYIŞ
HÜSEYİN KAYIŞ
HATÇA KABUK
FATMA KABUK
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1304
|SALTUKOVA SARIKUM MAH.
SALTUKOVA
SARIKUM MAH.
|AÇMATARLA
AÇMATARLA
|164
164
|136
137
|YOL
YOL
|159,92 m2
122,60 m2
|HÜSEYİN AKÇELEBİ
AYTEN KARAÖZ
DİLBER SEVİNÇ
DURKADIN AKÇELEBİ
DURSUN GÜMÜŞTAŞ
ERDAL KORUM
GÜLBAHAR YİRMİBEŞ
GÜNAY DÜZLÜ
HABİBE AKYOL
HANIM ESEN
HAYRETTİN KORUM
HAYRİYE AKSOY
HAYRULLAH AKÇELEBİ
HÜSEYİN AKÇELEBİ
HÜSEYİN GÜMÜŞTAŞ
MAKSUZ AKÇELEBİ
MELEK AKSOY
MELEK ESEN
MESTAN AKÇELEBİ
MUSTAFA AKÇELEBİ
NESİBE DÜZLÜ
NURİYE DÜZLÜ
SADİ KORUM
SAMİ ÇELİK
SEMANUR AKÇELEBİ
SERDAL KORUM
SEVDA ÇELİK
SONAY KORUM
SÜNDÜZ MALAKÇI
ŞENNUR KAVAS
VEYSEL AKÇELEBİ
YAŞAR AKÇELEBİ
ZAHİRE GÜNER
ZEYNEP YAĞIZ
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1108
|DERECİKÖREN
KÖYÜ
DERECİKÖREN
KÖYÜ
|DARILIK
DARILIK
|122
122
|44
82
|TARLA
YOL
|1647,89 m2
1514,33 m2
|HAVA DAMAR
SİBEL DAMAR
GÖRKEM DAMAR
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1102
|DERECİKÖREN
|DARILIK
|122
|79
|YOL
|656,58 m2
|AHMET ÖZÇELİK
RABİYE DAMAR
BEYTUL DAMAR
FİKRİYE KARACA
ERTUĞRUL DAMAR
KADİRİYE KARAGÖZ
CİHAN DAMAR
RIDVAN DAMAR
NURİYE YILDIZ
HURİYE ZİLİFLİ
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2022/1274
|FİLYOS
ABACIK MAH.
|DEĞİRMENDÜZÜ
|147
|15
|YOL
|1250,98 m2
|ZEKİYE SARIOĞLU
İFTADİYE KOŞAR
HAYRİYE ERİŞ
HATİCE DANAGÖZ
EMİNE CENGİZ
NERGİS ERSOY
SİBEL HALATCI
SEVİL SADIÇ
FATMA YILMAZ HALATCI
HASAN HALATCI
SAHRA SİMAY GÜNALP
İNANÇ ALP GÜNALP
HACER KANAR
HAYRETTİN YAMAN
YUSUF YAMAN
EMİNE CENGİZ
HAYRİYE ERİŞOĞLU
HAYRİYE TANBOĞA
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
#ilangovtr Basın no ILN01902414