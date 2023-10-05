T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların boru hattı güzergahı tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2022/1288 HACILAR KÖYÜ

HACILAR KÖYÜ SARIKUM

SARIKUM 163

163 55

56 YOL

YOL 346,43 m2

139,01 m2 KAPTAN METAL DIŞ TİC. VENAK. A. Ş.

HATİCE KINANÇ

FATİME SOYLU

SULTAN GÜNSAN

SELAHATTİN ARAT

DURCAN USLU

GÜLCAN USLU

NURCAN ARAT ÇİÇEK

DURCAN KAYIN

HÜSEYİN ARAT

HASAN ARAT

HALİL İBRAHİM ARAT

RAMAZAN ARAT

ORHAN ARAT

AYİŞE MEKİK

NAZİFE MEKİK

SELVİ MEKİK

SELDA KARA

RAMAZAN MEKİK

İBRAHİM MEKİK

SEMRA ÖREN

ZEYNEP MEKİK

KAPTAN METAL DIŞ TİC. VENAK. A. Ş.

HATİCE KINANÇ

FATİME SOYLU

SULTAN GÜNSAN

SELAHATTİN ARAT

DURCAN USLU

GÜLCAN USLU

NURCAN ARAT ÇİÇEK

DURCAN KAYIN

HÜSEYİN ARAT

HASAN ARAT

HALİL İBRAHİM ARAT

RAMAZAN ARAT

ORHAN ARAT

AYİŞE MEKİK

NAZİFE MEKİK

SELVİ MEKİK

SELDA KARA

RAMAZAN MEKİK

İBRAHİM MEKİK

SEMRA ÖREN

ZEYNEP MEKİK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1308 SALTUKOVA SARIKUM MAH.

SALTUKOVA SARIKUM MAH. AÇMATARLA

AÇMATARLA 164

164 78

79 YOL

YOL 19,76 m2

39,65 m2 İLYAS İNAM

RECEP İNAM

RABİYE YAVUZ

GÜLLÜ DÜZLÜ

ZEHRA BURUŞ

TÜLAY GÜL

ERDOĞAN İNAM

CENGİZ İNAM

ORHAN İNAM

TÜRKAN DURMUŞOĞLU

AYNUR BOZKURT

DURDU İNAM

RAHİME BATUM

ÇİĞDEM İNAM

KEREM İNAM

ÇİSEM İNAM

PAKİZE GÜNSAN

AHMET AYSAN

ADNAN AYSAN

ESMA KAYA

AVNİ GÜNSAN

HAYRİ GÜNSAN

NAZMİYE ÇAĞDAŞ

ŞAHİN GÜNSAN

HATİCE AYSAN

ELFİDA KORAMAN

HİLMİ HARMANLI

NACİYE HARMANLI

İSMAİL HARMANLI

TURGUT HARMANLI

HATİCE ARMUTCU

HAMİYET AKYÜZ

HAYRİ ÖZTÜRK

EMİNE CANDEMİR

KADRİYE BURUŞ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1318 SALTUKOVA SARIKUM MAH.

SALTUKOVA SARIKUM MAH. AÇMATARLA

AÇMATARLA 164

164 81

82 YOL

YOL 610,47 m2

237,10 m2 HATİCE MANGAL

HAVA ÇAĞLAR

İSMAİL BURUŞLU

KADRİYE BURUŞLU

SAFİYE KARAGÖL

MEVLÜDE KARAYEMİŞ

GÜLNAZ ER

KADİR BURUŞLU

ŞABAN BURUŞLU

YILMAZ ALPTÜRK

BERATİYE BURUŞLU

TERKADIN ACAR

DURKADIN MANGAL

MURAT TÜRKERİ

HANİFE TÜRKERİ

ELİF AVCI

FATMA SÖNMEZ

SEBAHAT ADIYAMAN

HAYRİYE CANBAZ

KADRİYE CANBAZ

AHMET İNAM

MEHMET İNAM

ŞEREF İNAM

HÜRMÜS AKÇAALAN

KADİR İNAM

PERİHAN KABALAKLI

FATMA TORLAK

KADİR BURUŞLU

HATİCE ACAR

PAKİZE TER

ŞABAN BURUŞLU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1292 HACILAR KÖYÜ

HACILAR KÖYÜ SARIKUM

SARIKUM 163

163 46

47 YOL

YOL m2 AHMET KABUK

İSMAİL KABUK

MUHARREM KAYIŞ

MEHMET KAYIŞ

YUSUF KAYIŞ

BAYRAM KAYIŞ

HÜSEYİN KAYIŞ

HATÇA KABUK

FATMA KABUK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1304 SALTUKOVA SARIKUM MAH.

SALTUKOVA

SARIKUM MAH. AÇMATARLA

AÇMATARLA 164

164 136

137 YOL

YOL 159,92 m2

122,60 m2 HÜSEYİN AKÇELEBİ

AYTEN KARAÖZ

DİLBER SEVİNÇ

DURKADIN AKÇELEBİ

DURSUN GÜMÜŞTAŞ

ERDAL KORUM

GÜLBAHAR YİRMİBEŞ

GÜNAY DÜZLÜ

HABİBE AKYOL

HANIM ESEN

HAYRETTİN KORUM

HAYRİYE AKSOY

HAYRULLAH AKÇELEBİ

HÜSEYİN AKÇELEBİ

HÜSEYİN GÜMÜŞTAŞ

MAKSUZ AKÇELEBİ

MELEK AKSOY

MELEK ESEN

MESTAN AKÇELEBİ

MUSTAFA AKÇELEBİ

NESİBE DÜZLÜ

NURİYE DÜZLÜ

SADİ KORUM

SAMİ ÇELİK

SEMANUR AKÇELEBİ

SERDAL KORUM

SEVDA ÇELİK

SONAY KORUM

SÜNDÜZ MALAKÇI

ŞENNUR KAVAS

VEYSEL AKÇELEBİ

YAŞAR AKÇELEBİ

ZAHİRE GÜNER

ZEYNEP YAĞIZ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1108 DERECİKÖREN

KÖYÜ

DERECİKÖREN

KÖYÜ DARILIK

DARILIK 122

122 44

82 TARLA

YOL 1647,89 m2

1514,33 m2 HAVA DAMAR

SİBEL DAMAR

GÖRKEM DAMAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1102 DERECİKÖREN DARILIK 122 79 YOL 656,58 m2 AHMET ÖZÇELİK

RABİYE DAMAR

BEYTUL DAMAR

FİKRİYE KARACA

ERTUĞRUL DAMAR

KADİRİYE KARAGÖZ

CİHAN DAMAR

RIDVAN DAMAR

NURİYE YILDIZ

HURİYE ZİLİFLİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2022/1274 FİLYOS

ABACIK MAH. DEĞİRMENDÜZÜ 147 15 YOL 1250,98 m2 ZEKİYE SARIOĞLU

İFTADİYE KOŞAR

HAYRİYE ERİŞ

HATİCE DANAGÖZ

EMİNE CENGİZ

NERGİS ERSOY

SİBEL HALATCI

SEVİL SADIÇ

FATMA YILMAZ HALATCI

HASAN HALATCI

SAHRA SİMAY GÜNALP

İNANÇ ALP GÜNALP

HACER KANAR

HAYRETTİN YAMAN

YUSUF YAMAN

EMİNE CENGİZ

HAYRİYE ERİŞOĞLU

HAYRİYE TANBOĞA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın no ILN01902414