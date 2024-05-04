T.C.

ÇATALCA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/58 Esas

DAVALI : NARKULY AMANOV Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sok. Kiptaş Konutları Begonya Sitesi B-141 Daire:2 Çatalca/ İSTANBUL

Davacı RYSALAT ATEŞ tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/09/2024 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verilebileceği, ön inceleme duruşmasının ve tahkikatın HMK'nın 137.-146. Maddelerine göre yokluğunuzda yapılabileceği hususu, Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 24/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02026738