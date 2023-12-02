T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 1987/539 Esas

KARAR NO : 1987/550

Davacı : ÇATALCA MALİYE HAZİNESİ

Davalılar : EMİNE NİLÜFER ÇAVUŞOĞLU, FATMA NEŞE TANDOĞAN,

NERİMAN GENÇ, ZEHRA ÇİĞDEM SAYAR, ZEYNEP TANDOĞAN AKAY

ADNAN ÜNER, ALİ ÜNER, AYLA TOKUŞ, AYŞE SIDIKA SAYAR,

AYTEKİN GÖZEN, BAYRAM ALİ ÜNER, BERRİN BEYGO, CEMAL ÇAKIR

EMİN ÖZSOY, EMİNE SAĞSÖZ, ERCAN ÜNER, ERDOĞAN ÜNER,

GÖNÜL ATAR, GÜLSEN BASAR, GÜLSEN BEL, GÜLSEREN DURMAZ

GÜLSÜM OTLATICI, GÜLTEN YILDIZ, HASBİ ÜNER, HÜLYA PINARCI

JALE YÜCEYALTIRIK, KAPLAN ÜNER, KERİM ÜNER, MAKSUT ÜNER

MERVE ÜNER KAPLAN, MÜJGEN GÖZEN GÖDEKMERDAN,NADİR ÜNER

NADİRE KAYA, NAİL ÜNER, NAZMİYE ÖZEN, NECDET ÜNER,

NEDRET KARTAL,NEVİN TANER,NEZAHAT YALÇIN,

NİLGÜN ÇALIŞKAN,NİLÜFER YASAR, NURTEN BAŞARIR, RASİM ÜNER

SEFA ÜNER, SEMRA ÜNER, SEVİM FİLİZLER, SEYFETTİN ÜNER

TÜLAY SEZER, TÜLİN GÜNDOĞAN, ZÜLFÜKAR ÜNER

"SAİT" Soyismi ve açık kimlik bilgileri bilinmiyor....

Davacı , ÇATALCA MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , AYŞE SIDIKA SAYAR, CEMAL ÇAKIR, HASBİ ÜNER, KAPLAN ÜNER, MAKSUT ÜNER, NAZMİYE ÖZEN, NECDET ÜNER, NEDRET KARTAL, NEZAHAT YALÇIN, RASİM ÜNER ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

"3402 Sayılı Kadastro Komisyonunun 9 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1. Maddesine göre bu tür davalara (Kadastro Mahkemelerinde bu kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur) hükmüne göre Mahkememizin görevsizliğine ve dosyasının bu amir hüküm gereği Çatalca Kadastro Mahkemesine devrine " karar verilmiş,

Davalı "SAİT"in açık kimlik bilgileri ve tebligata yarar geçerleri adresi de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Gerekçeli Karar tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Temyiz yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 21/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01942935