T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



DOSYA NO :2023/297 Esas

Davacı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili Av. Mümin Hamza DİNLER tarafından sunulan dava dilekçesi uyarınca; dava konusu Samsun, Ayvacık, Osmanlı, 101 ada 167 parsel sayılı, maliki Fatma Gazan olan, TARLA nitelikli taşınmazın 93m²sinin SASKİ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;



1. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından11/11/2022-46961 tarih sayılı Kamu Yararı Kararı verildiği,

2. Davacı tarafından 31/10/2023 tarih, 69415 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,

3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmanın 14/02/2024 günü saat 11:05 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01978821