T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.57950668-2019/817-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİGAT ÇARŞAMBA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN Sanık Daryoosh ve Azam oğlu, 23/02/1992 İRAN doğumlu ALI YOOSEFI ve Hossein Batol ve Ahvaz kızı, 21/03/1967 İRAN doğumlu AZAM NAJARZADEH Çarşamba Hazırlık Bürosu'nın 18/07/2019 tarih ve 2019/1624 sayılı iddianamesi ile 14/07/2019 tarihinde işlemiş oldukları Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ( TCK 204/1 ) mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 2019/817 esas, 2019/1056 karar sayılı ilamı ile sanıkların eylemlerine uyan TCK 204/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 5237 Sayılı CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca sanıklar hakkında ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 231(8) maddesi uyarınca ayrı ayrı 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmalarına, sanıkların şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak sanıklar hakkında taktiren denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, sanıklar denetim süresi içerisinde kasten suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine, sanıklar denetim süresi içerisinde kasten suç işlemesi halinde açıklanması geriye bırakılan hükmün açıklanmasına, karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediği, sanıkların tebligata yarar açık adreslerinin de tespit edilemediği anlaşılmakla,adı geçenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 29. ve 30 .maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan beyan ile Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere itiraz edebilecekleri, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01900116