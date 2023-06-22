Örnek No:55*

T.C.

ÇAMELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, BELTEK Mevkii, 1 Ada, 129 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında ...

Adresi : Yeni Mahalle Beltek Mevki 1 Ada 129 Parsel Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 7.055 m2

İmar Durumu : Parsel kısmi olarak imar planı içerisinde kalmakta olup, yola terk işlemleri yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez ve gerekli işlem yapıldıktan sonra İl Tarım ve Orman Müd. izni ile inşaat ruhsatı verilebilir.

Kıymeti : 7.055.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:07

20/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın no: ILN01849883