T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/899 Esas

MİRASÇI :REFİYE ÖZLER TC.16286364736

İhbar eden tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres sisteminde kayıtlı adresinize vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Kamile Güre tarafından verilen Eyüp 1. Noterliğinin 02/03/2006 tarih, 05009 yevmiye numaralı vasiyetnamesinde " (Hiç bir tesir, baskı ve tehdit altında olmaksızın tamamen serbest iradem ile aşağıdaki hususları vasiyet ediyorum. Şöyle ki: Tüm malvarlığımı teşkil eden; İstanbul ili, Silivri ilçesi, 2.Bölge bucağı, Celaliye köyü, Köyiçi mevkiinde kain ve tapunun 4 pafta, 370 parsel no.da kayıtlı taşınmaz ile İstanbul ili, Silivri ilçesi, 2.Pölge bucağı, Celaliye köyü, Köy içi mevkiinde kain ve tapunun 4 pafta, 377 parsel no.da kayıtlı taşınmaz ile İstanbul ili, Silivri ilçesi, 2.Rölge bucağı, Celaliye köyü, Doğan bayırı mevkiinde kain ve tapunun 19 pafta, 1497 parsel no.da kayıtlı taşınmaz ile istanbul ili, Silivri ilçesi, II. Bölge bucağı, Celaliye köyünde kain ve tapunun 19C4D pafta, 552 ada, 1 parsel no.da kayıtlı taşınmaz ile istanbul ili, Silivri ilçesi, 2. Bölge bucağı, Celaliye köyü, Refikeli mevkiinde kain ve tapunun 19 pafta, 1397 parsel no.da kayıtlı taşınmaz ile istanbul ili, Silivri ilçesi, 2.bölge bucağı, Celaliye köyü, Bozkurt mevkiinde kain ve tapunun 26 pafta, 2839 parsel no.da kayıtlı taşınmazlarımı 18.09.1996 Bakırköy doğumlu Abdullah ve Fatma'dan olma YUNUS EMRE ÖZLER'e miras olarak bırakıyorum. Yasal mirasçılarım olan Hayati özler ve Hasan özler'i aşağıda yazılı sebeplere binaen mivasçılığımdan çıkarıyor ve iskat ediyorum. Nedenlere gelince; a)Kardeşim Hayati özler bana müteaddit kereler hakaretlerde bulunmuştur. Bana aile hukukundan doğan sorumluluklarını Hiçbir zaman yerine getirmemiştir. Şöyle ki, hasta olmama rağmen hiçbir zaman bana sahip çıkmamış, beni ziyaret etmemiş bana bir telefon dahi açmamıştır. Ben kendisini defalarca aramama rağmen benimle görüşmek istemediğini söylemiştir. Bayramlarda dahil olmak üzere hiçbir özel günde beni ziyaret etmemiştir. b)Diğer kardeşim Hasan özler ise yine benimle görüşmek istememiş, bana defalarca haraketlerde bulunmuş ve Bayramlar da dahil olmak üzere hiçbir özel günde beni ziyaret etmemiştir. Keza babamdan bizlere miras olarak kalan bir tarlayı 4.000,00 YTL. karşılığında satmamıza rağmen bu paranın 1.500,00 YTL. sini benden almış ve geri vermemiştir. Keza babamızdan anneme kalma bir takım gayrimenkulleri annemi kandırarak kendi Üzerine yapmış ve benim annemden kalacak olan müstakbel miras hakkımı bu şekilde elde etmiştir. Keza yaklaşık 2 sene önce beni dövmüştür. c)Vefat eden kardeşim Fatma Altınbilezik yine benimle hiçbir zaman görüşmek istememiş Bayramlar da dahil olmak üzere hiçbir özel günde beni ziyaret etmemiştir. Kendileriyle bir çok kereler görüşmek için girişimlerde bulunmama rağmen benimle görüşmek istememişlerdir Telafonda bana yönelik hakaretlerde bulunmuşlardır. Yukarıda belirttiğim sebeplere binaen kardeşlerim; Hayati Özler, Hasan özler ve vefat eden kardeşim Fatma Altınbilezik'in tüm mirasçılarını Türk Medeni Kanunu'nun 510. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca miraçılığımdan çıkarıyorum ve kendilerine tasarruf nisabım ile mahfuz hissemden hiçbir mal bırakmıyorum) " şeklinde vasiyet ettiği;

İlanın tebliğinden itibaren "Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ve 23/10/2024 günü saat 10:50 de duruşmada hazır bulunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02013670