Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/17 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, 0 Ada, 186 Parsel, Taşınmaz Bambu Sokağa No:8 ve zeminde kısmen açık olan Bahçe 2 Sokağa da No:11-13 cepheli olup, 3 yöne cepheli olduğu, taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan zemin+normal+çekme kattan ibaret yapı bulunduğu, çeveresinde kısmen tarım arazisi ile konut ve villa konut yapılaşmalar mevcut olup, E-5 asfaltına, toplu taşıma araç duraklarına, Kumburgaz Mahalle merkezine, çarşı/pazara yakın konumda ve yürüme mesafesindedir.

Adresi : Kumburgaz Mah. Silivri Cad. Ve Millet 2 Caddesi Bağlantılı Eskici Sokak No:14 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.900 m2

İmar Durumu : 17.03.1995 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup söz konusu taşınmaz kısmen TAKS:0.25, KAKS:1.00, ayrık nizam, 4 kat konut alanı, kısmen yol alanı olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 72.150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:09

21/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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