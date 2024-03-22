T.C.

BURSA

6. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2022/826 Esas

İLAN

Davacı , VİDAT CIPLAK ile Davalı , VAHİT EKKARİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle,



VAHİT EKKARİ'nin tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



Davacı dava dilekçesinde; davalı ile 1986 yılında evlendiklerini, davalı ile 5 yıldır görüşmediklerini, davalının problemleri çözmediğini, kendisi ile sağlıklı ilişki kurmadığını, görüştüğü dönemde de sürekli fiziksel şiddet kullandığını, hakaret ettiğini, 5 yıldır görüşmemeleri nedeniyle evliliğin devam etmeyeceğini beyan ederek hiçbir talebi olmaksızın davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Vahit EKKARİ iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır, HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerinizi2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, (HMK 136MD. ) hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02007697